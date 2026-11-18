Panel de vuelos muestra estatus de operaciones tras la cancelación de rutas por parte de la FAA, en Washington.

Una serie de fallas tecnológicas se han registrado en los últimos seis días en Estados Unidos, luego de que se interrumpieran operaciones aéreas, transacciones bancarias, servicios digitales y financieros utilizados por empresas y consumidores, lo que generó afectaciones que se extendieron a cientos de miles de viajeros y usuarios de distintas plataformas. Mientras, el presidente Donald Trump descartó que exista una crisis, y más bien, su administración reconoció problemas en infraestructura antigua y la necesidad de destinar mayores recursos a su modernización.

Las interrupciones comenzaron el jueves 12 de noviembre con una falla global de Microsoft que afectó herramientas de trabajo como Outlook, Teams y Copilot.

Un día después, un problema en las comunicaciones de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) obligó a suspender los despegues en todo el territorio estadounidense durante aproximadamente cuatro horas y media, la interrupción nacional más prolongada desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El Dato: Un informe de Coast of a Data Breach 2026 de IBM señala que el costo promedio de una filtración maliciosa de datos realizada con IA es de 6 millones de dólares.

El problema en la navegación aérea provocó miles de cancelaciones y retrasos, con repercusiones que continuaron durante el fin de semana debido a la necesidad de reubicar aeronaves y tripulaciones. En México, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) contabilizó 193 vuelos con ajustes y 18 mil 2 pasajeros afectados por las restricciones estadounidenses.

Las dificultades continuaron el lunes 16 de noviembre, cuando United Airlines registró una falla interna que se prolongó por más de 90 minutos y retrasó aproximadamente 150 vuelos. Ese mismo día, JPMorgan Chase presentó problemas en el procesamiento de transacciones por un error de software, con repercusiones en operaciones relacionadas con otras instituciones financieras y usuarios de servicios de transferencia como Zelle.

A ello, se sumó que ayer, Apple confirmó interrupciones en servicios como Apple Pay, iCloud, App Store y Apple Music, después de una actualización interna. La plataforma Downdetector registró alrededor de 2 mil 300 reportes de problemas con Apple Pay en Estados Unidos y otros mil 800 relacionados con iCloud durante el punto máximo de las fallas. La compañía informó que buena parte de sus sistemas había sido restablecida.

No obstante, usuarios de Marriott International reportaron problemas para realizar reservaciones y registros de entrada, de acuerdo con información de Associated Press, aunque la empresa no confirmó públicamente el alcance.

18,002 Pasajeros afectados en México por restricciones en EU

A esta serie de incidentes se sumaron reportes sobre la interrupción de una red interna de comunicaciones clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Reuters indicó que no pudo corroborar de manera independiente el problema, difundido inicialmente por otros medios de Estados Unidos.

Ante la sucesión de fallas, el presidente de Estados Unidos minimizó las preocupaciones durante su visita a Manila, Filipinas, donde participó en actividades relacionadas con la conferencia económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

“Es como cuando eres grande y poderoso, y tienes todo el dinero. Cosas así pasan. No pasa nada”, declaró el mandatario ante periodistas.

No obstante, la postura presidencial chocó con los cuestionamientos de algunos legisladores republicanos, por ejemplo, el senador Josh Hawley pidió explicaciones sobre los incidentes y puso en duda que su coincidencia temporal pudiera descartarse sin una revisión.

“Si todo esto es una coincidencia, es como la mayor coincidencia de la historia del mundo”, declaró.

La Casa Blanca sostuvo que no existen pruebas de un ciberataque coordinado y aseguró que los problemas no están relacionados. Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la suspensión aérea estuvo vinculada con trabajos para instalar un router y sustituir cableado de cobre por fibra óptica.

La falla afectó a 17 de los 22 centros regionales de control aéreo de la FAA, por lo que el secretario de Transporte solicitó al Congreso 50 mil mdd para modernizar la infraestructura de navegación aérea, pues aseguró que los recursos son insuficientes para actualizar los sistemas.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también atribuyó las interrupciones a problemas de compatibilidad entre tecnologías nuevas y sistemas antiguos. En declaraciones a CNBC, explicó que incorporar herramientas modernas sobre infraestructura informática obsoleta puede sobrecargar las operaciones y provocar nuevas fallas.

Aunque las autoridades han descartado indicios de ataques informáticos en los principales incidentes, las interrupciones ocurren en un contexto de aumento de los riesgos cibernéticos para las empresas.

Cronología ı Foto: Especial

De acuerdo con información de la correduría Marsh, los incidentes cibernéticos notificados por sus clientes pasaron de 48 en las últimas dos semanas de mayo a 105 en el mismo periodo de octubre, un incremento de 118.8 por ciento. Meredith Schnur, responsable del área de ciberseguridad de Marsh Risk para Estados Unidos y Canadá, explicó a Reuters que la Inteligencia Artificial permite a los atacantes identificar vulnerabilidades informáticas y ampliar sus operaciones con menos recursos, mientras las empresas enfrentan mayores dificultades para contener los incidentes. “La IA no es un peligro, sino una amplificación del riesgo en todos los ámbitos”, sostuvo.

El incremento de las amenazas digitales también se refleja en las previsiones del mercado asegurador. Según GlobalData, las primas de seguros cibernéticos alcanzarán 16 mil 600 millones de dólares a escala mundial en 2026, un crecimiento de 6.9 por ciento, y podrían llegar a 18 mil millones de dólares en 2027.

Pese a la coincidencia temporal de los incidentes, las autoridades estadounidenses y las empresas involucradas no han identificado una causa común. Las interrupciones, sin embargo, han vuelto a colocar bajo revisión la continuidad de servicios esenciales y los costos operativos asociados con la dependencia de sistemas tecnológicos.