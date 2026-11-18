EN SEPTIEMBRE y octubre, el Consumo Privado tendría una desaceleración luego de que en agosto avanzó 0.5 por ciento a tasa mensual, con cifras desestacionalizadas, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Indicador Oportuno del Consumo Privado (IOCP), en el noveno mes del año se tendría sólo un crecimiento de 0.1 por ciento, con un intervalo de confianza entre -1.1 por ciento y 1.2 por ciento; asimismo, en octubre ocurriría algo similar, un alza de sólo 0.1 por ciento, pero con un rango entre -1.3 por ciento y 1.4 por ciento.

El área de Estudios Económicos Banamex destacó que, de confirmarse el resultado, el consumo privado tendría una variación menor en el tercer trimestre del año, respecto del segundo trimestre, cuando se tuvo una recuperación de 0.9 por ciento en su comparación trimestral; mientras que en el acumulado de enero a octubre del año en curso, a tasa anual habría crecido 1.8 por ciento más que en los mismos meses de 2025.