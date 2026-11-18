El volumen físico de la producción manufacturera se contrajo 4.8 por ciento en septiembre respecto a agosto, con cifras desestacionalizadas, fue la mayor caída desde julio del año pasado y ocurrió tras cuatro meses seguidos con resultados positivos; además, el personal ocupado también retrocedió 0.1 por ciento y sumó dos meses seguidos con descensos, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el personal ocupado retrocedió 0.1 por ciento y suma dos meses consecutivos a la baja. La caída se originó en el personal dependiente de la razón social, que incluye a obreros y técnicos en producción, así como a empleados administrativos, contables y de dirección, y en el no dependiente de la razón social.

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base, sostuvo que el deterioro del empleo en la industria manufacturera en el país es debido a la imposición de aranceles sectoriales por parte de la administración Trump, la falta de inversión privada, la baja confianza empresarial y la incertidumbre respecto al Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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A su vez, las horas trabajadas disminuyeron 0.2 por ciento a tasa mensual, ya que las del personal dependiente de la razón social se redujeron 0.2 por ciento y las del no dependiente, 2.6 por ciento. Por su parte, las remuneraciones medias reales pagadas cayeron 0.1 por ciento mensual: las destinadas al personal dependiente de la razón social bajaron 0.1 por ciento y las del no dependiente, 0.5 por ciento.

Con cifras originales, el volumen físico de la producción manufacturera descendió 1.4 por ciento frente a septiembre de 2025. De los 21 subsectores, nueve registraron contracción, uno no tuvo variación y el resto presentó resultados positivos.

Los subsectores con contracciones más amplias fueron fabricación de prendas de vestir, con 5.5 por ciento; fabricación de equipo de transporte, con 4.9 por ciento; y la fabricación de muebles, colchones y persianas, con 4.7 por ciento; la impresión e industrias conexas, con 4.1 por ciento; la fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón, con 1.8 por ciento; la industria del plástico y del hule, con 1.0 por ciento.

Mientras que los que tuvieron cifras positivas fueron la industria química con 2.0 por ciento; de la madera, 5.5 por ciento; fabricación de maquinaria y equipo, 5.0 por ciento; fabricación de equipo de computación, comunicación, 7.0 por ciento.