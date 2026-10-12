Indian Motorcycle celebra 125 años con ventas al alza y expansión en México

Indian Motorcycle llegó a sus 125 años con el acelerador a fondo y diversos motivos para celebrar en México, la marca cerró el año pasado con un crecimiento de 35 por ciento en ventas y espera cerrar 2026 con cifras similares; además, por cuarto año consecutivo mantuvo el liderazgo en el segmento americano V-Twin.

“Tenemos la fortuna de ser líderes de mercado desde ya hace cuatro años y esto pinta para mantenerse en la misma forma para los años siguientes, así que estamos muy contentos de estar de fiesta, de aniversario y que justo en esta marca de 125 años logremos récords de ventas, de participación de mercado, récords de crecimiento”, indicó Daniel Enríquez, gerente regional para Latinoamérica de Indian Motorcycle, en entrevista con La Razón.

El Dato: Los cimientos de honestidad y las ganas de crear cosas diferentes han sido los pilares de la marca para posicionarse en el mercado de motocicletas y tener la confianza de sus clientes.

Además, en 2026, la firma busca fortalecer su red de distribuidores autorizados. Actualmente, cuenta con 12 puntos de venta ubicados en las principales ciudades del país, y como parte de su expansión abrirá dos sucursales hacia finales del año, con lo que tendrá 14 agencias para atender a las personas consumidoras.

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El directivo externó que una de las dos sucursales se instalará en Mérida, Yucatán, ciudad que atenderá a los seguidores de la marca, y también con la intención de hacer una comunidad más grande, “viene Mérida, que es un lugar donde nos han pedido mucho tener presencia directa”.

La inauguración de nuevas sucursales obedece a la posición que tiene la marca en el mercado mexicano. En el segmento específico de motocicletas V-Twin, durante cuatro años ha concentrado 60 por ciento de las ventas, mientras que en el segmento premium, del total de unidades comercializadas en el país, Indian Motorcycle realiza entre 20 y 25 por ciento, a pesar de que en ese nicho, incluso se integran modelos de otras marcas que “no necesariamente son competencia de nuestros productos”, indicó.

El Tip: Ride Commmand + es una herramienta digital que permite al usuario localizar su motocicleta y realizar un diagnóstico del motor y de seguridad.

Daniel Enríquez agregó que el hecho de que tengan una participación importante en el mercado nacional es porque la compañía ha hecho el esfuerzo para brindar productos de calidad y porque ofrece una garantía de cuatro años, política comercial, que se ha convertido en punto de diferenciación frente a sus competidores, situación que también ha atraído a nuevos compradores.

“Esto nos da la razón o justifica el esfuerzo que hemos hecho por entrar a México de manera correcta, de haber hecho los esfuerzos que hicimos en temas de garantía. Tenemos cuatro años de garantía que únicamente hablan de la confianza que tenemos en la calidad de nuestros productos y todo esto suma y por eso creo que hemos logrado este liderazgo”, sostuvo.

Si en 2025 la compañía finalizó con un crecimiento de 35 por ciento en ventas, este año será flat, más plano, espera terminar en cifras similares; no obstante, apuntó que algunos de los retos importantes son tener usuarios para todos los segmentos que ofrecen, ya que han notado que los hábitos y la madurez de las personas consumidoras han cambiado.

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La evolución se ha reflejado en la elección de compra, ahora los clientes de la marca buscan motocicletas de mayor cilindrada y potencia, “estamos observando que ahora nuestros usuarios y riders están brincando de la moto mediana que sería una Scout, por ejemplo, a motos grandes, como la Chief, Challenger, Roadmaster, y nuestro reto es hacer llegar más usuarios para las motos medianas”.

Pese a que la elección de compra se ha modificado, aseguró que no han tenido que hacer modificaciones para el mercado mexicano, pero algo que dio resultado en el país, fue la garantía de cuatro años, “no lo ves en el mercado, no lo ofrecen otras marcas de motocicletas”; destacó que eso los ha diferenciado y por ello los usuarios confían en la marca.

“Dicen: ‘me compro una moto X, Y, Z o me compro una Indian. Con Indian tengo un respaldo de cuatro años, con una red de distribuidores en las principales ciudades del país, me arriesgo o tomo la decisión de una moto con menores años de garantía’. Más que cambiar nos hemos mantenido firmes en que eso es lo que necesitan nuestros usuarios en México, esa señal de confianza de que están comprando algo de muy buena calidad”, añadió.

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El directivo destacó que otro reto que tiene la marca y el mercado de motocicletas en el país es lograr que los nuevos usuarios sean conductores educados, conscientes y respetuosos de las normas viales, ya que antes este tipo unidades eran vistas sólo para salir de la rutina cotidiana y hoy son una forma de transporte para ir al trabajo o realizar otro tipo de actividades.

“El saber adaptarnos a estas nuevas tendencias o a este nuevo uso de las dos ruedas me parece que es el reto que todas las marcas tenemos y como gremio me parece muy importante destacar que es responsabilidad de todos, no solamente de Indian, sino de todos, invitar a que los usuarios de la motocicleta sean usuarios conscientes y educados”, apuntó.

Los usuarios deben entender que los habitantes de las ciudades viven en un ecosistema de movilidad: hay peatones, bicicletas, automóviles, scooters, “es importante que todos sepamos convivir con el resto de los usuarios”, comentó.

Asimismo, dijo que a pesar del crecimiento en el país, los retos externos han presionado a la compañía; por ejemplo, los aranceles fueron un desafío y para no frenar la producción y afectar a los clientes, el corporativo, la planta y la red de distribuidores absorbieron una parte del costo final, “tuvimos que hacer varias adaptaciones en toda la cadena de valor desde el envío de Estados Unidos”.