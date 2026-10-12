Hutíes atacan dos aeropuertos en Arabia Saudí; hay cientos de heridos

CÁMARAS de vigilancia grabaron el humo y fuego en el momento de un ataque en el Aeropuerto Internacional Rey Jalid en Riad, ayer.

Un proyectil impactó ayer la Terminal 4 del aeropuerto internacional Rey Jalid, en Riad, Arabia Saudí, y provocó un incendio y varios heridos, mientras los rebeldes hutíes de Yemen intensificaron sus ataques contra instalaciones aeroportuarias y energéticas del reino, con riesgos para el suministro mundial de petróleo y las rutas marítimas.

El ataque ocurrió un día después de que un bombardeo contra la terminal de pasajeros dejara 13 muertos y más de 300 heridos, algunos de gravedad. El aeropuerto permanece cerrado desde el sábado.

Las autoridades saudíes también confirmaron un atentado contra el aeropuerto Rey Fahd, en Dammam. Un testigo de Reuters observó un proyectil impactar cerca de aviones estacionados y provocar un incendio. Los pasajeros fueron desalojados, mientras Flightradar24 reportó retrasos y cancelaciones.

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El Dato: ESTADOS UNIDOS instó a sus ciudadanos a extremar precauciones al viajar por los principales aeropuertos de Arabia Saudí tras las agresiones contra instalaciones en Riad.

Por su parte, la coalición saudí informó que interceptó un misil de crucero cerca del aeropuerto de Riad y un dron en la Provincia Oriental. Sin embargo, las ofensivas continuaron y elevaron la preocupación por la seguridad de la aviación y la infraestructura petrolera.

Los hutíes asumieron la responsabilidad de los combates contra los aeropuertos de Riad y Dammam, dos instalaciones de Saudi Aramco y otras instalaciones de petróleo y gas en el este saudí. También advirtieron a las aerolíneas, trabajadores y viajeros que evitaran los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudí.

Más defensas. Ante los hechos, el reino solicitó apoyo a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto ante la escasez de interceptores de misiles, según funcionarios regionales citados por The Associated Press. Uno de ellos señaló que los arsenales estadounidenses también disminuyen debido a la guerra contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el sábado que hablaría con el príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, y que considera intervenir militarmente contra los hutíes.

Las ofensivas del sábado dejaron inicialmente 12 muertos, cifra que aumentó a 13 tras el fallecimiento de un ciudadano indio por sus heridas. Entre las víctimas había cuatro saudíes, dos bangladesíes, un palestino, un estadounidense, un egipcio, un jordano, un sirio y un sudanés.

11 Saudíes resultaron heridos ayer tras ofensiva

Entre los fallecidos estaban una auxiliar de vuelo egipcia de la aerolínea Flynas, Azza Ramzy, así como una madre siria viuda, Buthaina Ahmad Oweida, según informó su familiar Nisreen Oweida.

Se trata del ataque más mortífero contra una nación árabe del Golfo Pérsico desde el inicio de la guerra con Irán. Otras dos agresiones previas contra el aeropuerto saudí dejaron cuatro muertos y uno de ellos dañó un avión comercial.

A su vez, el ministro saudí de Energía, el príncipe Abdulaziz bin Salman Al Saud, aseguró que el país resistirá la ofensiva y trabaja en alternativas para mantener el transporte de crudo, incluidos oleoductos. Uno de ellos, el Este-Oeste, fue atacado el mes anterior y permaneció cerrado durante varios días. “No hay manera de que nos quiebren. Somos como un fénix, salimos de las cenizas todo el tiempo”, declaró.

UNA TOMA del interior de la puerta de embarque de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional Rey Jalid tras la explosión, ayer. ı Foto: Captura de video

Los ataques también se producen en medio de la intensificación de la participación saudí en Yemen. Riad respalda una contraofensiva del gobierno yemení para recuperar territorios próximos a Bab el-Mandeb, donde los hutíes tomaron posiciones estratégicas el mes pasado.

El conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes comenzó en 2015, cuando el reino intervino para apoyar al gobierno reconocido internacionalmente. Tras una relativa calma por el alto al fuego de 2022, las hostilidades se reanudaron en julio pasado, cuando los rebeldes hutíes acusaron a Riad de embestir el aeropuerto de Saná mientras intentaba aterrizar un avión iraní.

El Tip: Arabia Saudí interceptó y destruyó un misil balístico disparado por los hutíes que tenía objetivo la ciudad de Jamis Mushait.

Los hutíes también denunciaron presuntos bombardeos saudíes contra una vivienda en Saná, donde murió un niño y seis personas resultaron heridas. Afirmaron que 91 yemeníes murieron en cinco semanas por ofensivas de la coalición, 60 por ciento de ellos mujeres y niños.

Además, aseguraron que Arabia Saudí lanzó 124 ataques aéreos en las últimas 24 horas contra Saná y Saada. Las autoridades saudíes no comentaron sobre dichas acusaciones.

El Ministerio de Asuntos Exteriores hutí advirtió: “A menos que el enemigo saudí cese su agresión e injerencia en Yemen, lo peor está por venir, si Dios quiere”.

La propuesta. Mientras tanto, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, calificó de insuficiente la respuesta estadounidense a siete condiciones que Teherán presentó para reabrir el estrecho de Ormuz.

La propuesta iraní, presentada durante la Asamblea General de la ONU, planteaba restablecer el tránsito normal en siete días si se cumplían las condiciones. Washington respondió por medio de intermediarios qataríes, pero Irán afirmó que algunas exigencias fueron aceptadas y otras siguen sin aclararse.

“Presentamos siete condiciones a los estadounidenses y declaramos claramente que el estrecho de Ormuz no se les abriría, y que no se llevarían a cabo negociaciones, hasta que se cumplan estas condiciones”, afirmó Mohsen Rezaei, quien añadió que Teherán “ya no está en el proceso de responder a los estadounidenses”.

Horas antes, el gobierno iraní también acusó a Donald Trump de recurrir a una política del miedo después de que el mandatario afirmara en un mitin en Nebraska que podrían destruirse ciudades estadounidenses, San Diego y Los Ángeles y que ése sería “un precio muy pequeño a pagar”.

El portavoz de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, respondió en la red social X: “Éste es un ejemplo de manual de la política del miedo: aterrorizar a la gente con una amenaza imaginaria, presentar la destrucción de sus propias ciudades como un precio aceptable”.