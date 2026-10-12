Golpe a Los Rusos: cae El Junior en Acapulco

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eliceo V. N., alias El Junior, presunto líder de una célula criminal de Los Rusos, vinculada con el ataque contra agentes de seguridad en octubre de 2025. Las autoridades también lo relacionan con extorsiones a comerciantes del Mercado Central, homicidios y agresiones contra transportistas.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que esta captura eleva a siete el número de personas detenidas por su presunta participación en aquel atentado. Durante el operativo también murió un supuesto sicario y las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, 300 dosis de droga y una camioneta.

El Tip: Los Rusos tienen presencia en Zona Diamante del puerto y en colonias y poblados como Luis Donaldo Colosio, Las Cruces, Puerto Marqués, Costa Azul, Progreso, Tres Palos…

El titular de la SSPC tampoco proporcionó detalles sobre el lugar exacto del arresto ni los delitos que la Fiscalía imputará al sospechoso.

El antecedente de esta investigación se remonta al 18 de octubre de 2025, cuando hombres armados que viajaban en motocicletas dispararon contra personal federal durante recorridos de seguridad en Acapulco. Los agentes participaban en operaciones para localizar a integrantes de organizaciones que exigían dinero a comerciantes y otros sectores económicos del puerto.

Tras aquel ataque, instituciones federales y estatales desplegaron acciones en Guerrero y Morelos que derivaron, un día después, en la captura de seis personas. Entre ellas figuró Antonio “N”, alias El Cabañas, a quien las autoridades señalaron como presunto jefe de plaza de Los Rusos y relacionaron con la organización del atentado. “Las agresiones contra nuestros compañeros no quedarán impunes”, expresó García Harfuch al confirmar el nuevo arresto.

A lo largo de los últimos seis meses, las investigaciones contra esta organización también alcanzaron a otros operadores que actuaban en distintas zonas de Acapulco. El pasado 18 de agosto, las autoridades capturaron a Yan “N” y René “N”, por su probable responsabilidad en el asesinato de Ronald Paz Pedro, administrador la página NotiExpres.

Otro arresto ocurrió el 21 de agosto, cuando la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de aprehensión contra Ana Yoptzajandi “N”, alias La Muñeca de la Mafia, por presuntos actos de extorsión. Las indagatorias la situaron dentro de Los Rusos, aunque la institución no precisó la cantidad de víctimas ni los montos económicos que habría exigido.

El 24 de agosto, agentes federales y estatales capturaron a Jorge Luis “N”, alias El Choco, a quien las autoridades atribuyeron funciones de jefe de plaza en Caleta, Caletilla y el fraccionamiento Las Playas. La investigación también lo vinculó con un asesinato que ocurrió cuatro días antes en esta última zona turística.

Septiembre marcó nuevas capturas contra la estructura criminal. En la colonia Alta Icacos, las fuerzas de seguridad detuvieron a Marlon de Jesús “N”, alias Marlon, y Pedro Francisco “N”, conocido como El Peche, junto con un adolescente.

Durante el operativo aseguraron un arma corta, 88 bolsas con aparente marihuana y una motocicleta. La Fiscalía les atribuyó actividades de distribución de drogas en Cumbres de Llano Largo, Icacos y Alta Icacos.

Estas capturas forman parte de distintas carpetas de investigación contra la organización y las autoridades no han establecido públicamente que todos los sospechosos participaron en la agresión contra personal de la SSPC.

García Harfuch también reconoció el respaldo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a las operaciones conjuntas que desarrollan las instituciones de seguridad federales y estatales en Guerrero, como parte de las investigaciones contra grupos criminales con presencia en Acapulco.