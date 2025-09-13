Ella es Brooks Nader, la hermosa modelo estadounidense que salió con Alcaraz y Sinner; ¿al mismo tiempo?

El nombre de la modelo estadounidense Brook Nader sonó con fuerza en el mundo del tenis, pero no por sus actuaciones en la cancha, sino por los rumores que la vinculan sentimentalmente con las dos estrellas más grandes de la actualidad: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

La polémica la desató Page Six, que informó que la modelo de Sports Illustrated Swimsuit Brooks Nader habría salido con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner al mismo tiempo, durante el US Open 2025, el último Grand Slam del año y que terminó ganando el tenista español ante el italiano.

Según los reportes, la hermana de Brooks, Grace Ann Nader, dijo en entrevistas radiofónicas que la modelo tenía un “pequeño roster” de admiradores de “todos los campos y canchas”, pero lo que llamó la atención fue que dijo que el nombre “rima con winner”, dejando ver que podría tratar de Alcaraz.

¿Quién es Brooks Nader, modelo de Sports Illustrated?

Nacida en Baton Rouge, Luisiana, en 1997, Brooks Nader es una modelo estadounidense que alcanzó la fama tras ganar el concurso Swim Search de Sports Illustrated Swimsuit en 2019. Desde entonces ha aparecido en varias ediciones de la revista y se ha consolidado como una de sus figuras más reconocidas.

Además de su carrera en el modelaje, ha participado en programas como Dancing with the Stars y protagoniza el reality show Love Thy Nader, junto a sus hermanas. En lo personal, estuvo casada con William “Billy” Haire desde 2019 hasta que ambos anunciaron su divorcio en 2024.

Rumores con Alcaraz y Sinner

El ser relacionada con Carlos Alcaraz aumentó porque su hermana dijo que “sí había algo” entre Brooks y el tenista español, además que lo llamó como “el hombre del momento”, aunque no cerró ni negó que hubiera algo con Jannik Sinner, quien hasta antes del US Open era el número 1 del mundo y es el ganador de dos Majors en 2025.

De momento, no hay confirmación oficial de una relación formal con ninguno de los dos tenistas, aunque las declaraciones de su entorno y la presencia de Brooks en varios partidos han mantenido encendida la conversación en redes y medios.

