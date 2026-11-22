El delantero del Paris Saint-Germain Désiré Doué se someterá a una cirugía antes de que termine diciembre tras romperse el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, informó su club.

El internacional francés fue retirado en camilla durante la victoria del PSG por 3-2 en Niza en la Ligue 1.

La 12.ª victoria consecutiva del campeón defensor en todas las competiciones quedó empañada por otra lesión. Ocurrió cuando Doué giró para proteger el balón del mediocampista del Nice Sofiane Diop y, con la pierna completamente extendida, se le dobló la rodilla sin contacto por parte de Diop.

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Désiré Doué intenta proteger el balón y solito sufre una fuerte lesión. El sufrimiento en su rostro lo dice todo.



Sale inmovilizado en camilla y podría perderse mucho tiempo. 🚑#Ligue1enFOX pic.twitter.com/UVkiRPtjRt — FOX (@somos_FOX) November 21, 2026

Doué, de 21 años —quien saltó a la fama con una actuación sobresaliente en la victoria de la Liga de Campeones de 2025 contra el Inter de Milán—, había marcado antes en el partido ante el Niza su segundo gol de liga de la temporada.

La lesión de Doué es la preocupación más reciente para el entrenador del PSG, Luis Enrique, después de que Khvicha Kvaratskhelia se rompiera el ligamento de la rodilla derecha contra el Barcelona el 20 de octubre y de que Ousmane Dembélé y el capitán Marquinhos sufrieran desgarros musculares en el muslo en ese encuentro.

Una lesión de este tipo tarda de 6 a 9 meses en recuperarse y poder volver a la actividad en el terreno de juego, así que seguramente no volvamos a ver a Désiré Doué jugando con el PSG en la actual campaña, ya que quedan poco más de 7 meses para que finalice el año futbolístico.

DCO