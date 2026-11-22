Héctor Herrera volvió a la Major League Soccer (MLS) después de su paso por el Toluca y después de varios meses de estar fuera del foco público, el mediocampista mexicano vuelve a estar en boca de todos por su detención en el condado de Montgomery, Texas, por conducir en estado de ebriedad.

Lamentablemente, este incidente llega cuando el Houston Dynamo, equipo de Héctor Herrera, se encuentra disputando la recta final de la temporada y está disputando los playoffs de la MLS en busca del título. El conjunto de Texas aún no ha realizado algún comunicado en el que informen que ocurrirá con el mediocampista azteca.

Non-Austin FC news 📰



Hector Herrera was arrested last night in Montgomery County for DWI.



The Houston Dynamo take on the San Jose Earthquakes in Game 1 of their Western Conference First Round Series on Tuesday night. pic.twitter.com/hlO3XJDSXu — The North End Podcast (@TheNorthEndPod) November 22, 2026

Héctor Herrera deja una pésima imagen para la afición del Houston Dynamo al ser el capitán del equipo, además de que esta detención pone en duda la participación del mexicano en el primer partido de los playoffs.

La Major League Soccer tampoco ha informado sobre alguna sanción que pueda recibir el mediocampista mexicano por conducir ebrio y ser detenido por las autoridades.

El Houston Dynamo visitará el San Jose Earthquakes este martes 24 de noviembre para el primer juego de los playoffs y el equipo de Texas tiene que ganar para buscar el pase a la siguiente fase en el compromiso que se disputará en su casa.

DCO