Ella es la deslumbrante conductora Paola Villalobos, la nueva conquista del futbolista Héctor Herrera

Arrancó la liguilla del Apertura 2025, pero no sin antes un pequeño rumor en el ambiente de Héctor Herrera, pues el mediocampista mexicano está en busca de conquistar a la deslumbrante conductora Paola Villalobos, pues el actual campeón con Toluca se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Todo indica que Héctor Herrera y Paola Villalobos ya estuvieron saliendo y con información de TV Notas, una persona cercana al futbolista mexicano ya llevan tiempo conociéndose, aunque aún no hay nada formal entre ellos.

“Ya tienen un tiempito saliendo, pero todo ha sido muy discreto. Él, desde que la vio, quedó fascinado por su belleza. Con el trato vio que es una buena chica. Por su parte, ella sé que va poco a poco y deja fluir las cosas, pero los 2 están muy contentos”, declaró la persona al medio antes mencionado.

Paola Villalobos y Héctor Herrera tienen una buena relación

La misma persona que reveló la información para el medio antes mencionado, dio a conocer que Paola Villalobos y Héctor Herrera tienen una muy buena relación desde que se conocieron; además, para el futbolista mexicano fue como amor a primera vista.

“Sé que se llevan muy bien. Cuando salen, se divierten mucho y él va en serio con Paola. Le gusta mucho. Le encanta su compañía. Entiendo que se conocieron por amigos en común. Cuando ella lo invitó a participar en el pódcast, él luego luego dijo que sí, porque quería convivir más con ella”, expresó la fuente.

Además, señalan que Paola Villalobos habría sido la invitada de honor por parte de Héctor Herrera para la gran final del Clausura 2025 en la cancha del Estadio Nemesio Díez, donde el Toluca salió campeón por onceava vez del futbol mexicano ante el América.

“Fue su invitada de honor. De hecho, ella misma bajó a la cancha y estuvieron juntos. Varios medios tomaron esas imágenes, pero, como nunca se le vio la cara a Paola, no habían dado con ella. Ya han compartido cosas juntos varias veces. No es algo nuevo, pero casi nadie se había dado cuenta”, comentó.

Héctor Herrera fue invitado al podcast de Paola Villalobos

Héctor Herrera fue el invitado especial por parte de Paola Villalobos para participar en su podcast “Entre Lobas Oficial”, el cual es protagonizado por la conquista del futbolista mexicano y Stephania Villalobos.

“Contento de la invitación, esperemos que la pasemos bien, que le guste el video a toda la gente y la peguemos machín ahí en las redes. Soy una persona tranquila y encima en medio de dos paisanas hermosas es difícil estar más tranquilo, entonces no pasa nada”, comentó Héctor Herrera en el video promocional de su capítulo.

De momento, ninguno de los dos ha confirmado alguna relación amorosa; de momento, los dos se siguen conociendo y la afición del Toluca espera que su jugador pueda encontrar el amor.

