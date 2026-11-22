Max Verstappen y George Russell tuvieron varios roces durante el fin de semana del Gran Premio de Las Vegas. El neerlandés fue cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa tras la carrera y reveló que el karma se hizo cargo de todo, además de alegrarse del choque que tuvo el británico en las últimas vueltas.

“Habla mucho al lado de la pista y honestamente, sabes, para mí realmente no me molesta porque está muy por debajo de mi nivel, así que realmente no tiene sentido para mí tratar de desafiar eso. El karma es una perr... Honestamente fue fantástico cuando miré en mi espejo y vi lo que estaba pasando, fue fantástico, mi día solo está mejorando. Y por supuesto, cuando crucé la meta en primer lugar, mi día estuvo completo”, comentó Max Verstappen.

Max Verstappen le pintó el dedo a George Russell arriba del monoplaza

El roce entre los dos pilotos inició desde las prácticas libres, cuando el británico se quejó sobre lo que hizo Verstappen al adelantarlo cuando iba empezando su vuelta rápida para marcar tiempo.

En una de las vueltas, el neerlandés estuvo cerca del piloto de Mercedes y decidió enseñarle el dedo medio, una imagen que comenzó a darle la vuelta al mundo en redes sociales, aunque al final el que se llevó la mejor parte fue el de Red Bull al conseguir la victoria en Las Vegas.

Estos roces se dan muy seguido dentro de la Fórmula 1, pero cuando se trata de Max Verstappen, el neerlandés no se cansa de molestar a su rival hasta que está contento con el desenlace, como ocurrió en esta ocasión que le dio gusto que Russell chocara a tres vueltas del final.

DCO