El deporte mexicano sigue cosechando medallas en los circuitos internacionales y en esta ocasión fue Ángela Ruiz quien se subió a lo más alto del podio en la Serie Mundial de Arco Indoor en Luxemburgo para colgarse la medalla de oro en la modalidad de arco recurvo.

La mexicana derrotó en la final a la neerlandesa Quinty Roeffen por marcador de 27-29 para ser la campeona de la segunda etapa de este certamen. Ángela Ruiz sumó su segunda medalla en dos citas disputadas, la primera fue el bronce en la etapa anterior que se llevó a cabo en Suiza.

¿Qué sigue para la mexicana en la temporada?

Ángela Ruiz participará en la Serie Mundial Arco Indoor, una modalidad en la que la competencia se lleva a cabo bajo techo, así que medir el vuelo de la flecha es diferente que estar al aire libre.

La arquera mexicana suma dos medallas en dos etapas disputadas, un rendimiento de reconocer ya que se mantiene entre las mejores del mundo. Ruiz deberá prepararse para la siguiente cita del calendario y poder conseguir otra presea de oro.

La siguiente parada de la mexicana será en Río de Janeiro, Brasil, donde se disputará el Rio Indoor de categoría 250. Las fechas programadas son del 4 al 6 de diciembre para conocer a la nueva ganadora de esta tercera etapa de la Serie Mundial Arco Indoor.

DCO