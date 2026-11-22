Mateo Chávez firmó una estupenda actuación en su regreso al futbol de Europa con el AZ Alkmaar. El lateral mexicano se despachó con un gol y dos asistencias para contribuir en la remontada de su equipo ante el Sparta Rotterdam por marcador de 5-1.

El seleccionado mexicano fue el encargado de emparejar los cartones dos minutos después de haber recibido el primer gol del equipo rival. Mateo Chávez decidió ir al ataque para acompañar al extremo Ro-Zangelo Daal, quien le dio la asistencia dentro del área para que el mexicano rematara al segundo poste de Filip Bednarek.

🇲🇽 ¡MATEO CHÁVEZ MARCA DE NUEVO!



El mexicano sigue imparable en Europa y marca el tanto del empate para el AZ en la Eredivisie. 🔥



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Mateo Chávez marca por segundo encuentro consecutivo en la Eredivisie

Mateo Chávez atraviesa un gran momento en su carrera y se ha ganado un puesto en el 11 titular del AZ Alkmaar, lo que lo ha llevado a formar parte de la Selección Mexicana en las últimas convocatorias.

El lateral mexicano lleva dos compromisos seguidos marcando gol para ayudar a su equipo a llevarse la victoria y no dejar puntos importantes en la pelea por el título de Países Bajos.

Antes de la fecha FIFA, Mateo Chávez apareció en el partido entre el AZ Alkmaar y el Groningen. El mexicano fue el encargado de marcar el gol que empató el partido minuto 76 de juego y después de eso vino la anotación de la remontada del conjunto que dirige Leeroy Echteld.

¿Cuándo vuelve a jugar Mateo Chávez con el AZ Alkmaar?

Mateo Chávez vuelve a poner toda su concentración en la temporada con el AZ Alkmaar y el siguiente juego del lateral mexicano en Europa será el 26 de noviembre del 2026.

El próximo jueves el AZ Alkmaar se medirá ante el Sparta Praha en la Jornada 5 de la Europa League. El equipo de Mateo Chávez se encuentra en el decimocuarto puesto de la tabla general y buscan escalar posiciones para meterse entre los primeros ocho puestos.

El conjunto de Países Bajos debe de recomponer el camino en el torneo internacional, ya que en el partido pasado perdieron 2-1 ante la Juventus y otra derrota podría empeorar las cosas en busca de la clasificación.

DCO