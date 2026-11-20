Isaac del Toro y Charlyn Corral tuvieron una temporada de ensueño, cada uno en su respectivo deporte. El ciclista mexicano está en México para preparar lo que será la próxima campaña en Europa con el UAE Team Emirates y se dio el tiempo para visitar el Centro de Alto Rendimiento (CAR) donde está la Selección Mexicana Femenil.

El Torito convivió con Charlyn Corral, la mejor goleadora del mundo, e intercambiaron jerseys en el CAR. Ambos han puesto la bandera de México en alto con sus logros y victorias a nivel internacional. El ciclista podría tener participación el siguiente año en el país,

¡DE ESOS ENCUENTROS QUE NOS LLENAN DE ORGULLO! 🥹🇲🇽



Charlyn Corral e Isaac del Toro se encontraron para compartir un momento especial e intercambiar los colores que representan con tanto orgullo. 💚#FechaFIFANoviembre | #UnEquipoUnSueño | #AhoraYSiempre pic.twitter.com/TGw11FgQMV — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 20, 2026

La Selección Mexicana Femenil buscará su pase al Mundial 2027

La Selección Mexicana tiene una cita con la historia al estar a días de pelear por el boleto para la Copa del Mundo Brasil 2027, aunque no será nada sencillo el rival al que se medirán en los cuartos de final de la Concacaf W Championship.

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El equipo de Pedro López ya reveló su convocatoria de 23 jugadoras para el partido ante Haití del próximo sábado 28 de noviembre en la cancha del Texas Health Mansfield Stadium, donde el ganador se llevará el boleto a las semifinales del torneo y uno de los cuatro pases al Mundial 2027.

La última vez que la Selección Mexicana Femenil disputó una Copa del Mundo fue en 2015 cuando quedaron eliminados en la fase de grupos al solo sumar dos puntos en tres juegos, por eso este año quieren romper la sequía y volver al Mundial.

¡Un sueño que nos une a todas y todos! ✨🇲🇽



🗒️ Ellas son las 23 convocadas por 🫡Pedro López para representar a México en esta Fecha FIFA en el 🏆Concacaf W Championship.



Porque cuando juega México, jugamos todas y todos. 🫂 Su apoyo, su voz y su pasión también son parte de… pic.twitter.com/sMRQGFURvv — Selección Nacional de México Femenil (@Miseleccionfem) November 16, 2026

Isaac del Toro podría competir en México el siguiente año

Isaac del Toro es uno de los mejores atletas mexicanos del momento y el de Ensenada, Baja California, ya se prepara para lo que será la siguiente temporada con el UAE Team Emirates, en busca de volver a competir en el Tour de France.

Como se anunció hace algunos meses, volverá la Vuelta a México el siguiente año y la afición azteca está ansiosa de ver al Torito correr en su país, así que posiblemente veamos a del Toro pelear por el primer puesto en este torneo que cuenta con la validación de la UCI.

Las competencias están programadas para las primeras semanas de enero, así que ya falta menos para ver al Torito en acción en tierras mexicanas. El ciclista ha estado entrenando en varias partes del país como Monterrey y Ciudad de México.

DCO