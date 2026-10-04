La FOTO de Leo Messi que no se volverá a repetir en la historia del futbol mundial

Leo Messi tendrá su despedida de la Selección de Argentina en Buenos Aires.

La Selección de Argentina publicó una serie imágenes de la llegada de Leo Messi a la concentración de la Albiceleste, imágenes que no se volverán a repetir en la historia del futbol mundial, ya que es la última vez que el delantero del Inter Miami es fotografiado al llegar al Complejo Deportivo de Ezeiza “Lionel Andrés Messi” como jugador en activo.

El delantero rosarino arribó en una camioneta con unos lentes puestos, una chaqueta negra y una sonrisa de oreja a oreja. Leo Messi platicó un poco con el Chiqui Tapia, presidente de la Asociación Argentina de Futbol, en su llegada a la concentración de cara a lo que será su despedida en el Estadio Monumental ante Benín.

El Estadio Monumental será una completa fiesta en la despedida de Messi

El Estadio Monumental, casa de River Plate, tendrá la dicha de albergar el último encuentro de Leo Messi con Argentina, el que se espera sea una auténtica locura dentro y fuera del recinto al ser el adiós de una de las máximas leyendas del futbol mundial.

Se espera que Lionel Scaloni mandé como titular a Leo Messi para enfrentar a Benín y en la parte complementaria salga de cambio para que la afición se rinda ante su figura después de 21 años de trayectoria con la Albiceleste.

Argentina lleva dos victorias consecutivas en la fecha FIFA ante Bolivia y Burkina Faso, así que el partido ante Benín no debería de ser una preocupación para el conjunto sudamericano, cuando están despidiendo a Messi y buscan salir invictos tras perder la final de la Copa del Mundo.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Estos son los títulos de Leo Messi con la Selección de Argentina

Leo Messi vivió una terrible etapa con la Selección de Argentina cuando perdió diversas finales de la Copa América y cayó en el partido por el título de la Copa del Mundo a manos de Alemania en 2014 con el agónico gol de Mario Gotze.

Después de esa terrible etapa, el delantero del Inter Miami sumó cuatro títulos a las vitrinas de la Albiceleste, dos Copas América en 2021 y 2024, una Finalissima en 2022 y la Copa del Mundo en 2022 derrotando a Francia en la tanda de penaltis.

De igual forma a nivel juvenil Leo Messi consiguió títulos importantes como el Mundial Sub-20 en 2005 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, sus primeros cetros con la camiseta de Argentina.

DCO