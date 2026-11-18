Con un gol de su nuevo número “7”, Carlos Forbs, y la garra para resistir con 10 jugadores, Portugal vino de atrás para vencer 3-2 a Gales en la sexta y última jornada de la fase de grupos de la UEFA Nations League, pero fue otra actuación titubeante tras el retiro de Cristiano Ronaldo de la selección nacional.

Los fallos defensivos y la indisciplina fueron problemas para la escuadra lusitana, pero aun así hubo muchos más aspectos positivos que en la derrota 4-1 del sábado pasado ante Dinamarca. Portugal terminó líder del Grupo D de la UEFA Nations League con 15 puntos tras seis encuentros en una campaña marcada por la ausencia de Cristiano Ronaldo.

Los aficionados lusos en Cardiff volvieron a exhibir pancartas de homenaje, casi dos meses después del último partido del Comandante con su selección, precisamente una victoria sobre Gales (1-0) en septiembre, en Lisboa.

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Cristiano Ronaldo se distanció del entrenador Jorge Jesus cuando fue suplente sin ingresar en el siguiente partido contra Noruega, y luego abandonó la concentración. Declaró su retiro de la selección nacional el 5 de noviembre.

Bruno Fernandes puso en ventaja a Portugal cuando colocó el balón en el ángulo superior, pero la ventaja duró apenas dos minutos tras el tanto de David Brooks para Gales, al 13’.

Cuando Sorba Thomas adelantó a los británicos en un rápido contragolpe justo antes del descanso, le tocó a la Seleção das Quinas responder con el tanto inmediato de Pedro Neto.

Con la camiseta número “7” que durante tanto tiempo lució el Bicho, con una línea atravesando el número para honrarlo, Carlos Forbs marcó el tanto de la victoria a los 70 minutos con una astuta maniobra para acomodarse y posteriormente sacar un remate rasante.

El extremo de 22 años es un jugador muy diferente a CR7, aún se está haciendo un nombre en la liga belga con el Brujas y sus tres partidos con Portugal han sido entrando desde el banquillo.

Parecía que Portugal podía volver a dejar escapar la ventaja después de que Neto, extremo del Chelsea, fuera expulsado al minuto 74 por dos entradas temerarias en el lapso de dos minutos, pero Gales tuvo dificultades para generar muchas ocasiones a partir de ahí.

REMONTAN. En Copenhague, Erling Haaland convirtió un penalti en el último minuto para que Noruega venciera 3-2 a Dinamarca, triunfo con el que se quedó con el último boleto a los cuartos de final. Eso desató celebraciones desenfrenadas cuando el delantero del Manchester City se arrancó la camiseta y corrió hacia los aficionados.

Los locales necesitaban un empate ante los vikingos rojos para conservar el segundo lugar y el boleto, pero el Androide tenía otros planes.

Dinamarca se adelantó rápidamente 2-0, diferencia que Haaland recortó justo antes del descanso. Martin Odegaard igualó el marcador al 84’ para asegurar un trepidante desenlace.

Hubo más drama en el último suspiro, cuando se pitó un penalti. Tras una larga revisión de video, el atacante del Manchester City marcó desde los 11 pasos al 96’ para darle el boleto a Noruega.