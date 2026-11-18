La temporada de la World Rally Championship (WRC) llegó a su fin con el campeonato que consiguió el mexicano Miguel Granados, el segundo al hilo.

Junto a su navegante, el español Marc Martí, logró estar en lo más alto de la categoría y en entrevista exclusiva con La Razón el piloto azteca habló de lo que significa representar al país en el extranjero y cómo reciben a los mexicanos en otras partes del mundo.

“A los mexicanos nos quieren mucho en todo el mundo. Nos reciben de manera espectacular y sí saben que somos expertos en la fiesta. Pero nunca se hubieran esperado que ganáramos estas dos temporadas y con sorpresa llegamos a diferentes lugares, nos reconocen, nos felicitan y siempre está el Viva México”, expresó el volante azteca.

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El Tip: El piloto logró victorias en Islas Canarias, Grecia, Chile y Cerdeña, donde aseguró su segundo título mundial.

Durante el arranque de la campaña, Miguel Granados tuvo algunas complicaciones en la primera fecha en Suecia, tanto así que él mismo pensó que no podrían pelear por el bicampeonato este año, pero el trabajo en equipo hizo posible este gran logro.

“El tema mental empezó desde Suecia, donde no logramos un buen resultado. Pero después nos enfrentamos a nuestro rival más cercano de todo el campeonato en Canarias, le ganamos y ahí empezó otra vez a fluir esta idea de que podíamos pelear por el cetro”, comentó Miguel Granados.

El piloto mexicano expresó que el accidente que tuvieron en Cerdeña, Italia, el segundo día de actividades fue “como una cubetada de agua helada, pensamos que todo el trabajo en la temporada se había terminado. No sabíamos cómo estábamos en los tiempos en ese momento y si podíamos seguir o no, porque fue un golpe fuerte. Pero las cosas se alinearon, el equipo trabajó de manera extraordinaria y logramos el resultado”.

Miguel Granados habló sobre su mancuerna arriba del vehículo, Marc Martí, quien “tiene una experiencia increíble y tiene una sensibilidad de ver las cosas de manera diferente. Sin él no hubiéramos logrado ninguno de los dos campeonatos, eso es indudable. Hemos formado una muy buena mancuerna, me transmite esa confianza durante la carrera, pero lo más importante para nosotros es cómo preparar la carrera”.

El mexicano señaló que tiene en mente correr Roma, que es nueva en el Campeonato Mundial y también estar en Tennessee. “Tenemos trazados esos dos objetivos y si nos da tiempo en el trabajo por supuesto que lo vamos a hacer”.