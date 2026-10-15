Auditoría de FAA arroja 21 observaciones de seguridad

La Categoría 1 de seguridad aérea permite a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia EU y ampliar sus operaciones, siempre que cumpla con los requisitos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) encontró 21 observaciones enfocadas en la actualización de normas, circulares y manuales, así como en el reforzamiento de programas de inspección, capacitación y personal, tras aplicar el Programa Internacional de Evaluación de la Seguridad Aérea (IASA) a la autoridad aeronáutica mexicana.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) señaló que, de un total de 339 reactivos revisados por la autoridad estadounidense, únicamente se detectaron 21 observaciones “de carácter técnico-operativo y administrativo”.

Asimismo, precisó que será hasta el próximo mes de diciembre cuando la FAA realice una visita de seguimiento para verificar la atención a dichos hallazgos.

“En febrero de 2027, la FAA informará a la AFAC el resultado definitivo de la auditoría. La AFAC refrenda su compromiso para mantener las condiciones de seguridad operacional e impulsar el desarrollo de la aviación del país”, indicó la dependencia a través de un comunicado.

Hace dos meses, la AFAC anunció que la FAA llevaría a cabo el programa IASA. Dicha evaluación se fundamenta en el tratado bilateral de transporte aéreo entre México y EU, con el fin de cumplir con los estándares internacionales de seguridad operacional establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

En 2021, la autoridad estadounidense realizó una auditoría IASA a la AFAC y determinó que no cumplía con los estándares mínimos de la OACI, por lo que degradó la categoría de nivel 1 a 2 la seguridad aérea, tras la resolución, las aerolíneas mexicanas enfrentaron restricciones para abrir nuevas rutas hacia EU, además de tampoco poder sumar aviones a los permisos existentes de ese país.

Tras más de dos años, y tras resolver las observaciones que en su momento realizó la FAA, México logró restituir la Categoría 1 de seguridad en aviación civil.