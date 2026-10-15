Salazar admite responsabilidad de EU en la violencia de México

El exdiplomático de EU, ayer, en la presentación de su libro Borderlands, en las instalaciones de la librería Porrúa.

Estados Unidos también tiene responsabilidad en la violencia que cobra vidas mexicanas por el tráfico de armas, reconoció el exembajador Ken Salazar. Advirtió que el narcotráfico, particularmente el fentanilo, deja miles de muertos al norte de la frontera. Ante el costo humano de ambos fenómenos, propuso un acuerdo trilateral de seguridad, semejante al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), para desmantelar a los cárteles.

Durante la presentación de su libro Borderlands, el exdiplomático reclamó la falta de acciones de Washington para frenar el tráfico de armas hacia el país. Al mismo tiempo, reconoció los esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, contra el crimen organizado. “México está haciendo bastante. Eso lo digo”, afirmó.

“Tengo mucha esperanza en el Gobierno de la Presidenta, porque el éxito de ella es el del pueblo de México”, agregó.

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El Dato: Ken Salazar recordó que la violencia republicana se reflejó en 2020, con el golpe al Congreso en Washington. Aseguró que una gran mayoría rechaza la guerra en Medio Oriente.

Al abordar el tráfico de drogas hacia EU, Ken Salazar mencionó más de 100 mil muertes, sin precisar el periodo. Sostuvo que ambos gobiernos deben “desmantelar estos cárteles”, pues la violencia de las organizaciones criminales rebasa las fronteras y exige una respuesta conjunta.

Para enfrentar este problema, propuso un acuerdo trilateral de seguridad semejante al T-MEC, que establezca compromisos permanentes contra el crimen organizado. La iniciativa contempla un marco jurídico que respete la soberanía de cada país y garantice la cooperación más allá de los cambios de gobierno.

La iniciativa incluye intercambio de inteligencia y tecnología, modernización de cruces fronterizos, inversiones en infraestructura y planificación conjunta. Según el exdiplomático, los mecanismos actuales resultan insuficientes frente al crimen organizado.

Salazar impulsó este esquema cuando fue embajador y presentó parte de la agenda al equipo de transición de Sheinbaum. Consideró que algunas de esas medidas ya forman parte de la estrategia federal, pero insistió en establecer compromisos legales para garantizar su continuidad.

Además, extendió su propuesta a los gobiernos estatales y defendió su participación en los acuerdos de seguridad con EU. Ante las preguntas sobre la presencia de instituciones estadounidenses en Chihuahua y el proyecto de una academia capacitación policial en Querétaro, sostuvo que los gobernadores deben intervenir en estas decisiones, siempre en coordinación con la Federación.

Para sustentar su postura, recordó su experiencia como fiscal general de Colorado durante dos periodos, cuando mantuvo una relación de trabajo con las autoridades federales de su país.

Como antecedente, mencionó los encuentros entre gobernadores mexicanos y sus homólogos de California, Arizona, Nuevo México y Texas durante la administración de Barack Obama.

Más allá de los estados fronterizos, el exdiplomático recordó que durante su gestión como embajador en México también mantuvo una relación de trabajo con gobernadores del sureste, funcionarios federales y empresarios para impulsar proyectos en el Istmo de Tehuantepec. En materia de seguridad, colaboró además con la Fiscalía General de la República (FGR) y las Fuerzas Armadas.

Pese a su defensa de la cooperación bilateral, evitó pronunciarse sobre los convenios específicos que motivaron los cuestionamientos. Tampoco aclaró si durante su gestión existieron acuerdos entre gobiernos estatales mexicanos y agencias estadounidenses sin autorización federal.

Esa reserva también alcanzó el caso de El Mayo, cuya captura y traslado a EU provocaron tensiones entre ambos gobiernos y marcaron el distanciamiento del político de Colorado con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante la insistencia sobre el papel de su país en el traslado, remitió a las declaraciones que ofrecieron en su momento el entonces fiscal general Merrick Garland y el expresidente Joe Biden, quienes también respaldaron la operación.

Tampoco precisó si trató posteriormente el caso con la Presidenta o su equipo, ni aclaró si las agencias estadounidenses conocían de antemano el traslado de Zambada o participaron en la operación.

Sobre las acusaciones del Departamento de Justicia contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos criminales, el exembajador evitó responder si estas acciones constituyen actos de injerencia.

…Y acusa a Trump de sembrar miedo

| Por Elizabeth Hernández |

Familias migrantes en Estados Unidos viven con el miedo de separarse al salir a trabajar o ir a la escuela, advirtió el exembajador Ken Salazar, quien atribuyó ese temor a las medidas del presidente Donald Trump. También cuestionó las amenazas de enviar tropas a México y la falta de diálogo entre ambos gobiernos.

Además, relató testimonios de trabajadores que desconocen si regresarán a casa y de niños que temen no encontrar a sus padres. Afirmó que esas acciones “no son los valores de Estados Unidos”.

Reconoció que la crisis migratoria tiene antecedentes en otras administraciones y que los gobiernos de Barack Obama y George W. Bush tampoco lograron una solución de fondo. Recordó los vínculos familiares y sociales que unen a las poblaciones de ambos lados de la frontera.

17 Migrantes mexicanos han muerto en operaciones del ICE

Frente a las advertencias del presidente Trump sobre una eventual intervención militar en territorio mexicano, Salazar defendió los acuerdos entre ambos países, aunque no fijó una postura directa sobre una operación estadounidense.

“Si quieres llevarte bien con ese vecino, ¿lo harás mediante amenazas o a través de la comunicación?”, cuestionó.

También cuestionó los constantes cambios de postura de Donald Trump frente a México y la falta de continuidad en los acuerdos bilaterales. Describió una relación en la que “un día hay un arreglo y al siguiente no”, en contraste con los esfuerzos de cooperación que impulsó durante su gestión diplomática.

Sostuvo que la cercanía geográfica, los vínculos familiares y la historia compartida obligan a mantener una relación permanente, independientemente de quién ocupe la Casa Blanca. “La frontera no se va a borrar. La relación es para siempre, pero se tiene que celebrar con respeto mutuo y eso es lo que falta en este momento”, afirmó.

En el terreno político, reveló conversaciones con dirigentes demócratas que podrían buscar la presidencia en 2028, a quienes propone una alianza con México y Canadá que abarque seguridad, migración, comercio y modernización fronteriza. Salazar mencionó a los senadores Mark Kelly y Rubén Gallego, al gobernador de Illinois, JB Pritzker, y a los representantes Joe Neguse y Verónica Escobar.

De cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre, Ken Salazar manifestó su esperanza de que los resultados modifiquen el equilibrio de poder en Washington y otorguen mayor capacidad al Congreso frente a Donald Trump, quien permanecerá otros dos años en la Casa Blanca.