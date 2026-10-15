Gilberto Mora, entre los más caros de 18 años en el orbe

Llegó el momento de la verdad para Gilberto Mora: el juvenil mexicano ya puede ser contratado por cualquier equipo del mundo que requiera sus servicios. Ayer cumplió 18 años y ahora su labor es jugar en los mejores clubes del orbe.

Como es costumbre, el portal especializado en el valor de los futbolistas, Transfermarkt, dio a conocer quiénes son los jugadores de 18 años más caros. El delantero de los Xolos de Tijuana ocupa el sexto peldaño.

En semanas pasadas se rumoreaba que el atacante y mundialista en 2026 era pretendido por el Liverpool de la Premier League. Según se decía, el equipo había puesto sobre la mesa una oferta de más de 50 millones de dólares, pero todo parecía indicar que era una nota inventada, ya que la representante del jugador reconoció que todavía analizan ofertas.

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El dato: Efraín Juárez sale a defenderse y asegura que en ningún momento se acercó el presidente de los Pumas para intentar retenerlo en el equipo como su DT.

“Un chico de 17 o 18 años no puede estar listo. No podemos olvidar esto y tenemos que dejarlo crecer”, dijo Rafaela Pimenta en una entrevista con TNT Sports.

Quien lidera dicho ránking es Lennart Karl, quien juega actualmente para el Bayern Múnich y tiene un valor de 67,3 millones de dólares. Se dice que equipos como el Barcelona y el Real Madrid lo siguen muy de cerca para hacerse con sus servicios en los próximos años.

El inglés Rio Ngumoha, del Liverpool, e Ibrahim Mbaye, del Aston Villa, ambos con un costo de 56 millones de dólares, ocupan el podio.

Desde antes de su participación en la Copa del Mundo, Mora era considerado una de las joyas del balompié internacional. Por lo mismo, los dimes y diretes sobre su llegada al Viejo Continente no paraban. Se decía que conjuntos de talla internacional, como el Real Madrid, el Barcelona, el Borussia y el Bayern, entre otros, lo seguían muy de cerca para observar su progreso.

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En la Copa del Mundo que se celebró en nuestro país, el delantero dejó un grato sabor de boca y se ganó la titularidad con Javier Aguirre, quien declaró que era un futbolista distinto y que podía militar en cualquier parte del orbe.

“Acepté esta entrevista para responder a la pregunta, porque la vi en varios sitios. Nosotros sabemos que el periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero y, después, hasta junio. Son tantos los rumores que queremos romper el juguete (en referencia a Mora), uno que todavía crece y necesita su espacio, su tiempo y no presión”, añadió la agente del jugador.

Hace unos días, Lionel Messi reveló quiénes son sus jugadores favoritos. Leo es una voz autorizada para hablar del futuro del futbol mundial y, en esta ocasión, en un comercial para la marca deportiva que lo viste y calza, mostró los nombres de los 10 futbolistas que actualmente son promesas para el balompié. La leyenda argentina incluyó a Gilberto Mora en este listado y describió al mexicano como un jugador maduro, con calidad y técnica.

En la lista y el video que circula en redes sociales aparecen Tomás Aranda, Can Uzun, Gilberto Mora, Max Dowman, Zavier Gozo, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Chloe Sarwie, Giovanna Waksman y Lotta Wrede. El nombre del mexicano llamó la atención, ya que, con 18 años, está cerca de irse a Europa.

Mora no aparece en el campo de juego desde que se lesionó después del partido entre México y Colombia en la pasada Fecha FIFA. Los Xolos de Tijuana necesitan al futbolista, pero comenzó a decirse que, si no jugaba, era para no arriesgar su pase a Europa.

“Sigue en el proceso de recuperación de la inflamación que tiene en la cadera. Tiene 17 años y está en un proceso de maduración y crecimiento”, afirmó Sebastián Abreu para aclarar los rumores sobre el jugador.