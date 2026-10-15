Red Bull mantiena a su director 5 años

El jefe del equipo previo al Gran Premio de Austria el 26 de junio.

El director del equipo Red Bull, Laurent Mekies, firmó una extensión de contrato a largo plazo con la escudería de Fórmula 1, hasta 2031.

El accionista de Red Bull, Mark Mateschitz, anunció la renovación ayer-, durante una reunión informativa del equipo en Milton Keynes, tras las victorias consecutivas de Max Verstappen en Malasia y Singapur.

“Estoy increíblemente orgulloso de continuar este camino con Oracle Red Bull Racing”, señaló Mekies en un comunicado. “Lo que hace especial a este equipo es la manera en que todos se unen en la búsqueda del mismo objetivo, y me siento privilegiado de trabajar cada día junto a un grupo tan talentoso y comprometido”.

“Tenemos una base sólida para los años venideros y, de verdad, creemos que esto es sólo el comienzo”, agregó.

Mekies ha estado al mando durante 15 meses, después de reemplazar a Christian Horner, el jefe de larga trayectoria que fue despedido de forma abrupta en julio del año pasado.

La renovación del contrato aporta más estabilidad a Red Bull, después de que el cuatro veces campeón Verstappen y su compañero Isack Hadjar también renovaran recientemente sus acuerdos.

“La fortaleza de Red Bull siempre ha provenido de su gente y de crear un entorno en el que personas talentosas puedan lograr cosas extraordinarias juntas”, dijeron los accionistas de Red Bull, Chalerm Yoovidhya y Mark Mateschitz, en un comunicado. El equipo suma dos triunfos con Max Verstappen.