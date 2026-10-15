Repartidor acusa, pero sí arrojó piedras a policías

La imagen muestra un aspecto de los disturbios durante la manifestación por la mala calidad del agua en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026

SAMUEL MORALES, una de las personas detenidas tras las protestas por el agua en Guadalajara, acusó que policías estatales lo golpearon y metieron a un cuarto dentro de Casa Jalisco. Sin embargo, él presuntamente también agredió a los policías durante la manifestación.

“Nos meten a un cuarto ahí en Casa Jalisco, en donde nos tenían a todos tirados en el piso mientras había unos paramédicos curando a los que estaban más graves y estaban sangrando”, dijo.

El joven de 24 años mencionó que, al momento de su detención, se encontraba esperando un pedido, ya que trabaja como repartidor de una aplicación de comida, y ni siquiera había participado en la manifestación que se realizó en protesta por la calidad del agua en Guadalajara.

“Yo estaba esperando pedido abajo de un árbol y yo ni siquiera estaba al pendiente de la manifestación, y en eso volteo y veo que la gente empieza a correr y atrás venía la Policía, y luego luego me tumbaron de la moto, me sometieron y a todos nos golpearon muy fuerte”, narró a la radio.

No obstante, en un video que circula en redes sociales, se observa al delivery participar activamente en la protesta, al arrojar lo que parece ser una piedra y burlarse de los uniformados.

En la entrevista dijo que, gracias a que traía puesto su casco, no recibió tantos golpes en la cabeza; sin embargo, a otras personas “les rompieron las costillas” y a otros los dejaron “todos sangrados”.

Luego de que el martes saliera de las instalaciones del centro penitenciario de Puente Grande, aseguró que no le habían regresado su moto ni su celular, y sólo le devolvieron su cartera y unos guantes.

Derivado de estos hechos, en el Congreso de Jalisco las bancadas de Morena, Hagamos Futuro y PT pidieron la salida del secretario de Seguridad Pública del estado, Juan Pablo Hernández González.

En un pronunciamiento escrito firmado por los coordinadores parlamentarios, los diputados de oposición que se inicie el proceso de separación de su cargo.