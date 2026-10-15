Presidente de EU pide castigos para personas que filtren información militar

Los hospitales de Taiz, en Yemen, se enfrentan a la escasez, los pacientes sufren para llegar a los centros de tratamiento, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió castigos severos para quienes filtren información sobre posibles operaciones militares contra Irán, en medio de la tensión en Oriente Próximo. Asimismo, dos buques sufrieron daños por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz, mientras que los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron nuevos ataques contra objetivos en Arabia Saudí.

Durante un mitin en Arizona, el mandatario afirmó que divulgar detalles de una operación puede poner en riesgo a las fuerzas estadounidenses. “En el pasado, solíamos disparar a los que filtraban información”, dijo, y pidió que reciban un castigo “muy, muy severo”. También los calificó como “la escoria de la tierra

El medio estadounidense The Atlantic informó por primera vez el 7 de octubre que el Pentágono desarrollaba opciones de ataque contra objetivos iraníes, pero que aún no se habían tomado decisiones definitivas. Al día siguiente, el republicano escribió en Truth Social que Estados Unidos no atacaría a Irán antes de las elecciones de mitad de mandato, que se celebran el 3 de noviembre.

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El Dato: El portavoz militar hutí, Yahya Sari, afirmó en un breve comunicado publicado en X que las fuerzas del grupo atacaron, recientemente, un avión militar saudí.

Incumplir compromisos. Por su parte, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que sus operaciones contra embarcaciones respondieron a un tercer incumplimiento de los compromisos por parte de Estados Unidos. Según la agencia Fars, el portavoz militar, Hossein Mohbi, sostuvo que Washington incumplió acuerdos en dos ocasiones durante las negociaciones y volvió a hacerlo después de firmar un memorando de entendimiento.

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, dijo que Teherán no busca una guerra interminable ni negociaciones prolongadas, sino un acuerdo que garantice sus demandas. Afirmó que Irán está dispuesto a negociar para establecer una “disuasión sostenible”, de acuerdo con la cadena estatal IRIB.

El Tip: La Agencia Internacional de Energía advirtió que la escasez mundial de diésel persistirá hasta entrado 2027.

OFENSIVA en vía marítima. A su vez, el Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido informó que dos portacontenedores fueron alcanzados por proyectiles desconocidos en el estrecho de Ormuz. Uno sufrió daños menores al ingresar a la vía marítima y el segundo, también con afectaciones menores, fue alcanzado cuando salía. No hubo víctimas y éste último pudo continuar su recorrido. Las autoridades investigan ambos incidentes y recomendaron navegar con precaución.

Los futuros del crudo Brent cayeron 1.39 dólares, o 1.31 por ciento, hasta los 104.67 dólares por barril, mientras que los futuros del WTI de EU bajaron 1.02 dólares, o 1.07 por ciento, hasta los 94.07 dólares, revirtiendo las ganancias.

El analista de Price Futures Group, Phil Flynn, relacionó el alza con los ataques en Ormuz y los enfrentamientos entre Arabia Saudí y los hutíes. “Hoy estamos viendo muchas operaciones impulsadas por el miedo”, afirmó. En septiembre, los flujos de petróleo del golfo, sin contar a Irán, superaron 81 por ciento de niveles previos a la guerra; las exportaciones iraníes cayeron a cero por el bloqueo de EU.

1 Buque vigía fue destruido por Estados Unidos en Ormuz

Amagos rebeldes. En Yemen, los rebeldes hutíes reivindicaron ataques contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid, en Riad, y dos instalaciones petroleras de Aramco, en Riad y Dhahran. Afirmaron que fueron una represalia por los ataques saudíes contra Saná, capital yemení bajo su control.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, aseguró que utilizaron misiles balísticos, misiles de crucero y drones. Sostuvo que las ofensivas provocaron destrucción e incendios, aunque no hubo confirmación independiente de esos daños. Advirtió que los ataques continuarán y pidió a empresas, trabajadores y civiles alejarse de los objetivos señalados.

La amenaza llegó después del ataque del martes por la noche contra la sede de Aramco en Dhahran. Fuentes citadas por Reuters señalaron que el impacto provocó un incendio que alcanzó varios pisos y dañó oficinas de altos cargos. No hubo víctimas, según esas fuentes; el Ministerio de Energía saudí describió el incendio como limitado.

La firma Cirium calculó que más de tres mil vuelos programados desde aeropuertos saudíes fueron cancelados o quedaron fuera de servicio.

El respaldo. En tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Yemen, Afrah Alzouba, solicitó a Estados Unidos entrenamiento y apoyo de inteligencia para las fuerzas armadas y la guardia costera, además de respaldo político, económico y humanitario. También pidió ampliar las sanciones contra los hutíes y coordinarse más con la Unión Europea.

Afrah Alzouba afirmó que su gobierno busca una solución pacífica, pero que las operaciones militares son prioritarias para terminar con el control rebelde. “La decisión es yemení. El mando es yemení. Los soldados son yemeníes”, sostuvo. Sobre los contactos entre Washington y los hutíes mencionados por el republicano, dijo que consistieron en advertencias contra nuevos ataques, sin detallar fechas ni canales.

Mientras, el Comité Internacional de la Cruz Roja alertó sobre el aumento de heridos en los frentes de combate, especialmente en Marib, Taiz y la costa del mar Rojo. Algunos hospitales reciben más de 700 pacientes nuevos por semana y carecen de material y medicamentos. Las principales carreteras de acceso a Taiz permanecen cerradas. El Programa Mundial de Alimentos informó que ya no puede llegar a más de 600 mil personas que dependen de la ayuda. Una residente relató que escasea el transporte por falta de combustible, las explosiones la mantienen despierta y las escuelas cerraron durante un mes.

El integrante del buró político hutí, Mohamed al-Bukhaiti, afirmó que Omán intentó acercar a Arabia Saudí y a los rebeldes a la mesa de negociación, mientras Rusia y China buscan intervenir a través de Irán. Dijo que su grupo aceptaría una mediación para terminar con la guerra y el bloqueo entre Saná y Riad.