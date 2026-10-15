Impulsan avance en Plan México

El secretario de Economía (SE), Marcelo Ebrard Casaubón, acordó con integrantes de la Cámara de Diputados continuar el diálogo y la coordinación para avanzar en la agenda de desarrollo económico y social del Plan México, particularmente del tema de los Polos del Bienestar, que forman parte de la agenda de desarrollo y con el objetivo de impulsar mediante la coordinación de ambos Poderes.

Sin especificar los compromisos derivados de la reunión, la SE destacó ante las comisiones de Economía Social y Fomento al Cooperativismo, y de Economía, Comercio y Competitividad, temas relacionados con la agenda económica nacional. El acuerdo busca dar seguimiento al trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sobre las iniciativas del Plan México, estrategia orientada a impulsar el desarrollo económico y social del país.

La dependencia informó acerca de los avances en las negociaciones comerciales con EU, principal socio comercial de México, y las condiciones favorables para ese mercado.