Sector Salud

Maru Campos anuncia llegada de nuevo acelerador lineal a la capital

Gobernadora de Chihuahua informó de la llegada al Centro Estatal de Cancerología del nuevo acelerador lineal, con el cual se atenderá a pacientes que padecen distintos tipos de cáncer

Maru Campos, gobernadora constitucional.
Maru Campos, gobernadora constitucional. Foto: Especial.
Por:
La Razón Online

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, dio a conocer a las y los chihuahuenses la llegada al Centro Estatal de Cancerología (CECAN) del nuevo acelerador lineal, con el cual se atenderá a pacientes que padecen distintos tipos de cáncer.

Maru Campos dijo que por el momento, el dispositivo se encuentra en la etapa de instalación y de pruebas, para que funcione con la seguridad que las y los pacientes merecen.

“Lo estábamos esperando con muchísima ilusión, porque sabemos lo que significa para quienes están enfrentando el cáncer y para sus familias”, enfatizó la mandataria.

TE RECOMENDAMOS:
Enfrentamiento durante manifestación por suministro de agua limpia en Guadalajara, Jalisco, el 11 de octubre de 2026.
Marcha en Guadalajara

Amnistía pide involucrar a víctimas

Maru Campos añadió que también se encuentra listo el búnker que se construyó para recibirlo.

Con este nuevo acelerador lineal tendremos más tratamientos, más precisos y con menor tiempo de espera, y menos invasivos. Porque cuando se trata de cáncer cada día cuenta”, externó.

Actualmente en Chihuahua se cuenta con dos aceleradores lineales, uno ubicado en el CECAN, en la capital y otro en el Centro Regional de Radioterapia, en Ciudad Juárez, con los cuales se ofrecen tratamientos ambulatorios y no invasivos a más de 6 mil pacientes.

Con la incorporación del este nuevo aparato se duplicará la atención en la capital, gracias a un mejor acceso a tratamientos de alta especialidad y sin costo para la población gracias al programa MediChihuahua.

“A quienes están dando esta batalla les digo: No están solas ni solos. Estamos con ustedes en MediChihuahua, para que nadie se quede sin atención. En esta lucha estamos juntos”, finalizó la mandataria.

Te puede interesar:

- Lemus deja libres a todos los detenidos y va contra policías por abuso de fuerza

- Homicidios dolosos bajan 52% y delitos de alto impacto, 36%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR

TE RECOMENDAMOS:
LAS ÚLTIMAS siete personas que habían sido detenidas el domingo por supuestamente cometer actos de violencia durante la manifestación por la contaminación del agua fueron liberadas el martes. Entre ellas hay un repartidor por app, un cineasta, un abuelo y estudiantes.
Pese a estar libres, no es claro su estatus

Pausan la investigación en Jalisco por protesta, pero no está cerrada


Google Reviews