Lula y Flávio Bolsonaro protagonizan debate previo a segunda vuelta por presidencial de Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante el primer debate presidencial previo a la segunda vuelta, el 25 de octubre.

Entre acusaciones de corrupción y ataques personales, el presidente saliente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro protagonizaron este domingo un tenso debate de cara a la segunda vuelta por la presidencia, el próximo 25 de octubre.

Durante el debate, que se extendió por alrededor de dos horas, el mandatario de 80 años, quien busca un cuarto mandato no consecutivo, y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro, de 45 años, intercambiaron descalificaciones y cuestionamientos sobre sus respectivas familias, en un intento de aprovechar el espacio para convencer a los electores indecisos.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47 por ciento de los votos en la primera vuelta, frente a 45 por ciento de Lula. El resultado del próximo domingo definirá quién encabezará la mayor economía de América Latina, con una población de 214 millones de habitantes.

Durante el debate, Lula cuestionó al senador por sus presuntos vínculos con Daniel Vorcaro, un exbanquero encarcelado que financió una película sobre la vida de Jair Bolsonaro. A su vez, Flávio Bolsonaro increpó al presidente saliente sobre las acusaciones relacionadas con su hijo en un escándalo de fraude a las pensiones.

“La mentira es la especialidad de la familia Bolsonaro”, afirmó Lula, mientras el senador respondió que el mandatario tiene un “problema muy serio en su ADN” y que sus gobiernos “siempre están manchados por la corrupción”.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro durante el primer debate presidencial previo a la segunda vuelta, el 25 de octubre. ı Foto: AP

Uno de los momentos centrales del encuentro ocurrió cuando Lula desafió a su contrincante a someter sus finanzas personales al escrutinio público, con el propósito de determinar si existían transacciones sospechosas que debieran ser aclaradas antes de la votación. Además, Lula acusó a la familia Bolsonaro de presionar a Estados Unidos para imponer aranceles a Brasil y de actuar contra los intereses nacionales.

El senador rechazó esos señalamientos y sostuvo que, durante el gobierno de Lula, Brasil “subordinado a organizaciones terroristas”.

En materia de propuestas, Flávio Bolsonaro prometió clasificar a las principales bandas criminales y milicias brasileñas como organizaciones “narcoterroristas”, además de crear más de medio millón de plazas penitenciarias. También sostuvo que la economía mejoraría con la salida de Lula del poder y una estrategia centrada en combatir la corrupción.

Por su parte, Lula defendió sus resultados económicos y los programas de bienestar social. Argumentó que el crecimiento debe impulsarse mediante la distribución de recursos entre amplios sectores de la población y destacó que, durante su administración, el salario mínimo aumentó por encima de la inflación.

Sin embargo, el costo de los alimentos se convirtió en otro punto de fricción. Bolsonaro cuestionó al mandatario sobre el encarecimiento de los productos básicos, un factor que ha debilitado su respaldo electoral pese a la disminución de la inflación y a que el desempleo alcanzó un mínimo histórico.

El formato del debate, que permitió a los candidatos desplazarse por el escenario con una moderación limitada, favoreció los enfrentamientos directos. En distintos momentos, Bolsonaro caminó detrás de Lula mientras este hablaba, una conducta que los moderadores consideraron permitida por las reglas, pero que generó inconformidad entre los representantes del presidente.

Un segundo debate está previsto para el viernes en TV Globo, la principal cadena de televisión de Brasil, antes de la votación del 25 de octubre.

Con información de Reuters y AP.

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