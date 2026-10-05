¿Quién es Flávio Bolsonaro, candidato que le planta cara a Lula por la presidencia de Brasil?

La mega jornada electoral en Brasil, celebrada el domingo 4 de octubre, terminó con el escenario más comúnmente previsto: un empate y eventual segunda vuelta entre Flávio Bolsonaro y Lula da Silva, por la presidencia del gigante sudamericano.

Lula Da Silva podría perder la oportunidad de gobernar Brasil por cuarta ocasión no consecutiva. Además, lo haría frente al representante de un movimiento con el cual rivalizó fuertemente: el bolsonarismo.

Flávio Bolsonaro, candidato derechista a la presidencia de Brasil, en un acto de campaña. ı Foto: Reuters

¿Quién es Flávio Bolsonaro, candidato derechista por la presidencia de Brasil?

Flávio Bolsonaro es el rival de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil de 2026. Además, es uno de los nombres más relevantes en la política sudamericana debido a que es uno de los rostros de la derecha en la región, e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

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Flávio Nantes Bolsonaro nació el 30 de abril de 1981 en Resende, estado de Río de Janeiro. Es abogado, estudió Derecho en la Universidad Cândido Mendes y posteriormente realizó especializaciones en políticas públicas y emprendimiento. Es el hijo mayor de Jair Bolsonaro.

Flávio Bolsonaro, senador y candidato presidencial en Brasil. ı Foto: Reuters

Entre sus cargos más relevantes antes de contender por la presidencia de Brasil se encuentra el de diputado estatal en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, que ejerció por cuatro mandatos (2003, 2006, 2010 y 2014).

En 2019, asumió como senador por Río de Janeiro, cargo que mantiene pese a su candidatura presidencial por el Partido Liberal (PL).

Hijo de Jair, heredero del bolsonarismo y rostro de la derecha

Flávio Bolsonaro fue respaldado por su padre, el expresidente en prisión domiciliaria Jair Bolsonaro, como candidato a la presidencia. Así, la posible llegada de Flávio a la presidencia implicaría la continuidad del movimiento que adquirió el nombre de bolsonarismo.

Flavio Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro. ı Foto: Reuters

En un largo documento de 76 páginas, Flávio Bolsonaro detalló su programa de gobierno, basado en una mezcla de liberalismo económico, conservadurismo social, mano dura contra el crimen y confrontación con algunos sectores del Poder Judicial.

Entre los puntos más destacados se encuentra la reducción del Estado y una agenda promercado, la mano dura contra el crimen organizado y organizaciones “narcoterroristas” (entre ellas los temidos PCC, Comando Vermelho, entre otras) y la modificación de algunas competencias del Supremo Tribunal Federal.

Esta última se ha considerado una de sus propuestas más controversiales, pues implicaría una confrontación directa entre el Ejecutivo y el Judicial, al cual Bolsonaro ha acusado de actuar en favor del gobierno lulista.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial derechista para la presidencia de Brasil, sostiene un retrato de su padre Jair. ı Foto: Reuters

Asimismo, el derechista podría alentar la confrontación con el Supremo Tribunal Federal al buscar la amnistía para su padre, Jair Bolsonaro.

Bolsonaro también ha impulsado mantener los programas sociales, aunque con importantes ajustes y cambios de enfoque.

¿Qué implica un triunfo de Flávio Bolsonaro para la presidencia de Brasil?

El triunfo de Flávio Bolsonaro en Brasil representaría un nuevo giro a la derecha en América Latina , como se ha visto recientemente en Chile, Perú y Colombia.

Fotografía de archivo de una detención en Brasil ı Foto: Reuters

Además, representaría la supervivencia y el fortalecimiento del bolsonarismo, una corriente ideológica independiente con tendencia derechista nacida a partir de la figura del expresidente Jair Bolsonaro (2019 - 2023).

En el mismo sentido, sería una fuerte derrota electoral para Lula da Silva, quien venció a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 y, ahora, sería derrotado por el heredero de quien ha sido uno de sus principales rivales políticos en años recientes.

Un simpatizante de Flávio Bolsonaro porta una bandera con el rostro de Jair Bolsonaro y una gorra con el apellido del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ı Foto: Reuters

Por otro lado, un eventual triunfo de Flávio Bolsonaro podría representar relaciones más estrechas entre Brasil y el gobierno estadounidense de Donald Trump, lo cual, ha su vez tendría implicaciones para el comercio exterior, los BRICS y la relación del gigante sudamericano con otros países de la región.

Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado en reiteradas ocasiones su respaldo al presidente y candidato Luiz Inácio Lula da Silva, representante de la izquierda.

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