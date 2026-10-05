¿Quién va ganando la presidencia de Brasil 2026? Resultados HOY

Brasil celebró una gran jornada electoral el domingo, en donde millones de votantes acudieron a las urnas para elegir gobernadores, integrantes del Congreso y al nuevo presidente. Para este último cargo contendieron 12 fórmulas, siendo las más relevantes la de Luiz Inácio Lula da Silva y la de Flávio Bolsonaro. Pero, ¿quién va ganando?

La jornada electoral de Brasil fue de gran magnitud, pues se eligieron un total de mil 712 cargos titulares, entre el Congreso, los Gobernadores y Vicegobernadores, los diputados federales y estatales, los senadores y el vicepresidente junto al vicepresidente.

Una transeúnte camina frente a propaganda electoral en las calles de San Paulo, Brasil. ı Foto: Reuters

Aunque los resultados en su conjunto contribuirán a definir el mapa político de Brasil en su totalidad, al exterior la noticia más relevante es quién ganará la presidencia: si Lula da Silva conseguirá su cuarto mandato no consecutivo o Flávio Bolsonaro volverá a llevar a la derecha al gigante sudamericano.

¿Quién ganó las elecciones en Brasil 2026?

El Tribunal Superior Electoral (TSE) es el órgano encargado de registrar los votos en Brasil, y emitir los resultados.

De acuerdo con el más reciente corte, este lunes a las 10:00 horas (horario del centro de México), con el 100 por ciento de mesas de votación contabilizadas, el ganador de la jornada electoral del domingo fue Flávio Bolsonaro, con 47.03 por ciento de votos válidos .

No obstante, esto NO significa que el derechista será presidente de Brasil.

Resultados de la primera vuelta de las elecciones en Brasil con el 100 por ciento de las mesas de votación contabilizadas. ı Foto: Captura de pantalla

Jornada la gana Flávio… pero van a segunda vuelta

Las leyes electorales brasileñas indican que, si ninguno de los candidatos obtiene más del 50 por ciento de los votos válidos, entonces la presidencia se definirá en una segunda vuelta, entre el primer y el segundo lugar.

Fue el caso de la jornada electoral brasileña del domingo, donde si bien Bolsonaro obtuvo la mayoría de los votos, empató con su rival, Lula da Silva, por una estrecha diferencia.

Flávio Bolsonaro, candidato presidencial derechista para la presidencia de Brasil, sostiene un retrato de su padre Jair. ı Foto: Reuters

De acuerdo con el conteo del TSE, Flávio Bolsonaro obtuvo 47.03 por ciento de los votos, pero Lula da Silva obtuvo 45.16 por ciento.

Es decir, Bolsonaro y Lula da Silva se enfrentarán nuevamente por la presidencia de Brasil en balotaje, el domingo 25 de octubre de 2026. Ese día sí se definirá quién será el nuevo presidente del gigante sudamericano.

Congreso favorece a la derecha, aunque sin mayoría

Los resultados del Congreso también dan una ventaja a la derecha. En la Cámara de Diputados, el Partido Liberal de Bolsonaro (PL), obtuvo 121 de los 153 escaños. Aunque no es mayoría, abre la puerta a obtenerla fácilmente mediante otras fuerzas de derecha y centro-derecha que también resultaron favorecidas, como el União/PP, Republicanos y Novo.

En el Senado, el PL obtuvo 28 escaños, lo que la convierte en la fuerza con mayor presencia, aunque aún sin mayoría absoluta.

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