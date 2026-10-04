Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro pasan a la segunda vuelta por la presidencia

La derecha perfila su regreso al Palacio de Planalto con Flávio Bolsonaro, quien este domingo obtuvo la ventaja sobre Luiz Inácio Lula da Silva durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, según los resultados preliminares del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Con el 95.23 por ciento de las mesas escrutadas al corte de las 21:53 horas, tiempo local, el conteo del TSE indica que Brasil elegirá al presidente de la República una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Bolsonaro, senador abanderado del Partido Liberal (PL), obtuvo poco más de 56 millones de votos, ante los 53.8 millones del presidente saliente Lula, quien busca su cuarto mandato no consecutivo por el Partido de los Trabajadores (PT).

“Brasil quiere un cambio”: Bolsonaro

Tras conocer el resultado de la primera vuelta, Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro —quien cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022— se dirigió a la prensa y a algunos seguidores reunidos frente a su casa de campaña en Lago Sul, Brasilia, donde aseveró que “Brasil quiere un cambio”.

“Estoy muy feliz con el resultado, son casi 56 millones de brasileños que me dieron este voto de confianza para el cambio. La palabra clave es cambio”, declaró. “Es el fin de la era del Partido de los Trabajadores. El cambio en el país es un hecho”, sostuvo.

FLÁVIO BOLSONARO APÓS O 1º TURNO:



“É o fim da era do PT. Está decretado.”



Flávio agradeceu aos brasileiros que foram às ruas e disse que vai para o 2º turno defendendo mudança, democracia e um governo com menos ministérios.



“Eu quero a oportunidade de cuidar do Brasil.” pic.twitter.com/u1oKuQvVCs — Pri (@Pri_usabr1) October 5, 2026

‘Se me dan bien los duelos decisivos’: Lula

Por separado, aunque reconoció que el resultado fue “inesperado”, pues creía que tenía la primera vuelta asegurada, Lula da Silva se manifestó confiado en ganar el balotaje, al que consideró la “prueba de fuego”.

“Estamos en la prórroga”, comentó en el Hotel Renaissance, en Sao Paulo, donde adelantó que, durante las siguientes tres semanas, centrará su campaña en intentar convencer a los más de 33.4 millones de brasileños que, de acuerdo con el TSE, no acudieron a las urnas este 4 de octubre.

“Mañana comenzamos una nueva campaña, una campaña entre solo dos candidatos, en la que podremos mostrar la diferencia entre las propuestas existentes para Brasil”, dijo Lula. “Al pueblo le gusta que yo dispute la segunda vuelta. Se me dan bien los duelos decisivos”, agregó.

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cehr