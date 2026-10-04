Flávio Bolsonaro aventaja a Lula con 48.47% de los votos en elecciones presidenciales de Brasil

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, encabeza de manera provisional la elección presidencial de Brasil frente al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, de acuerdo con el avance del escrutinio de este domingo 4 de octubre.

Con 84.96% de las secciones electorales contabilizadas, Flávio Bolsonaro registra 48.47% de los votos válidos, mientras que Lula suma 43.49%. El resultado es todavía parcial y la diferencia se ha reducido conforme avanza el conteo.

Flávio Bolsonaro mantiene una ventaja en el escrutinio de las elecciones presidenciales de Brasil con un 48,47 % de los votos, por delante de Luiz Inácio Lula da Silva, que obtiene un 43,49 %, cuando el censo escrutado llega al 84,96 %. https://t.co/ISwNal9TRM pic.twitter.com/q3gWno1UWw — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 4, 2026

La ventaja inicial de Bolsonaro contrasta con las encuestas previas a la jornada electoral, que colocaban a Lula ligeramente por delante en la primera vuelta, aunque también anticipaban una disputa cerrada entre ambos candidatos.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, llegó a la contienda como candidato del Partido Liberal (PL) y buscó construir una campaña centrada en temas como seguridad pública, impuestos y gasto gubernamental. Su candidatura también ha estado marcada por la figura de su padre, Jair Bolsonaro, quien fue presidente de Brasil entre 2019 y 2022.

Lula, de 80 años, busca un cuarto mandato presidencial no consecutivo y mantiene una base electoral importante en distintas regiones del país. Bolsonaro, por su parte, concentra respaldo en sectores conservadores y ha mantenido una relación política cercana con el movimiento de su padre.

La relación con Estados Unidos también forma parte de la disputa. Flávio Bolsonaro ha mostrado cercanía con el presidente Donald Trump, mientras Lula ha cuestionado las presiones de Washington sobre Brasil y ha defendido una política exterior con mayor autonomía.

El escrutinio continuará durante las próximas horas, por lo que los porcentajes todavía pueden modificarse antes de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirme el resultado definitivo de la primera vuelta.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL