Sheinbaum pide esperar segunda vuelta en Brasil; ‘mi interés no es organizar la izquierda en AL’

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió esperar a que se realice la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil para emitir una opinión al respecto; mientras tanto, descartó una preocupación ante la posibilidad de quedarse sin un aliado político en América Latina, en donde dijo no tener interés en “organizar a la izquierda”.

Este fin de semana se llevaron a cabo los comicios del país sudamericano, donde el derechista Jair Bolsonaro se colocó 1.8 puntos por arriba de Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que a finales del mes se realizará una segunda jornada de votación para definir quién asumirá la presidencia brasileña.

“Pues hay que esperar la segunda vuelta. Vamos a esperar la segunda vuelta y una vez que termine todo el proceso ya podemos dar más opinión”, dijo la mandataria en un inicio; sin embargo, al plantearle si el posible triunfo del derechista, que llevaría a la pérdida del único aliado con el que hoy cuenta México en la región, le preocuparía, respondió que su alianza es con la población mexicana.

“Nuestro principal aliado es el pueblo de México. Mientras estemos cerca del pueblo, representando al pueblo y gobernando por el pueblo y para el pueblo, no va a haber problema. Ninguno en México. Ese es nuestro gran aliado, el pueblo de México. Y vamos a seguir trabajando por el pueblo”, respondió.

Derecha sí quiere intervenir en elección de 2030, asegura

En ese contexto, la mandataria afirmó que ve en la derecha intenciones de intervenir en las elecciones que México tendrá en 2030, es decir las próximas presidenciales y negó percibir este plan en su homólogo estadounidense, Donald Trump.

“Pues la derecha internacional, sí, sí quiere intervenir, lo hemos estado denunciando permanentemente. Pero el gobierno de Donald Trump, yo he dicho que no necesariamente es el presidente o Pero hay grupos muy de derecha en ese gobierno que no quieren a México y que no quieren a los pueblos y que buscan que cambie el gobierno en México. Pero por eso aquí la única defensa es el pueblo. La única”, dijo.

De allí comentó que no puede emitir opiniones sobre el ascenso de la derecha en otros países, como ya ocurrió en Bolivia y Argentina; sin embargo, retomó el caso de México en donde señaló a dicho movimiento político de no defender a la población, como sí lo hace, opinó, con los intereses políticos, la supremacía, el racismo y el clasismo.

“Todo lo plantea como si el problema en la pobreza fuera la falta de esfuerzo individual y no un modelo que abandonó al pueblo a una situación de pobreza y desigualdad. Es una ideología que fomenta la violencia, el autoritarismo que está en contra de la democracia reconocida como el gobierno del pueblo”, criticó.

Subrayó que la dinámica entre las ideologías políticas en la región es un asunto de los partidos políticos, a pesar de lo cual dijo que no pierde el interés por que se conozcan los motivos del resurgimiento de la derecha. No obstante, aseguró que su interés no está en “reorganizar a la izquierda” en América Latina.

“Pero nuestro objetivo es seguir gobernando México. No, mi interés no es organizar a la izquierda de América Latina. Para eso están los partidos políticos y otros mecanismos. Nosotros, yo me concentro en México. La mejor política exterior, decía el presidente López Obrador, es la interior y no desviarnos hacia ningún lado que traicione al pueblo”, declaró.

Además, comentó que su gobierno más que identificarse con la izquierda, se encuentra como “humanista”.

“¿Y qué somos nosotros? Ni siquiera eh hablamos de izquierda. Somos humanistas, para no catalogar con otros adjetivos. Somos humanistas y somos mexicanos y nuestro modelo económico, político, social, nuestro pensamiento se sustenta en nuestra propia historia. Tanto en la grandeza cultural de los pueblos indígenas de las grandes civilizaciones como en la riqueza de la historia política de México, nuestros héroes y heroínas que triunfaron en todas las transformaciones. Entonces, puedo hablar de México y de nunca alejarse del pueblo y de no caer en ningún acto de soberbia”, dijo.

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