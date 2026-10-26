Elecciones en Brasil: Ricardo Monreal celebra reelección de Lula; destaca vigencia de la izquierda en AL

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil y sostuvo que su victoria representa la vigencia de las luchas históricas de la izquierda latinoamericana.

A través de una publicación en su cuenta de X, Ricardo Monreal Ávila felicitó al mandatario brasileño y a la población de ese país sudamericano, luego de que Lula se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del domingo 25 de octubre.

“La victoria de Lula representa mucho más que un triunfo electoral. Para la izquierda latinoamericana, simboliza la vigencia de una lucha histórica por la justicia, la igualdad y la dignidad social. ¡Felicitamos a Lula y al pueblo brasileño!”, escribió Monreal.

El respaldo del morenista se produce después de que Lula consiguiera un cuarto mandato presidencial, un resultado que prolonga su trayectoria política al frente de Brasil y que fue recibido con mensajes de felicitación de dirigentes de izquierda de distintos países.

De acuerdo con los resultados anunciados por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, Lula obtuvo 64 millones 256 mil 232 votos, equivalentes a 51.79 por ciento de los sufragios válidos, frente a los 59 millones 826 mil 41 votos de su rival, el senador Flávio Bolsonaro, quien alcanzó 48.21 por ciento.

La contienda estuvo marcada por una disputa cerrada y por la polarización política entre ambos proyectos, en un país considerado la mayor economía de América Latina.

Con su mensaje, Monreal colocó el resultado electoral brasileño en una perspectiva regional y destacó los principios de justicia social e igualdad como elementos centrales de la identidad política de la izquierda latinoamericana.

La victoria de Lula representa mucho más que un triunfo electoral. Para la izquierda latinoamericana, simboliza la vigencia de una lucha histórica por la justicia, la igualdad y la dignidad social.



¡Felicitamos a Lula y al pueblo brasileño! 🇧🇷 pic.twitter.com/ITWNMTCkHy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 26, 2026

Te puede interesar:

- Cae Taddei cercada por señalamientos sobre conflictos de interés en el INE

- Va reapertura de hospital tras 14 años de abandono: Claudia

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR