Colocan en BC primera piedra del Megapuerto Punta Colonet

En un paso histórico para Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, encabezó la develación de la primera piedra del Mega Puerto Punta Colonet, la infraestructura portuaria más ambiciosa de las últimas décadas en el noroeste de México, que para México representa una nueva puerta al mundo.

En este contexto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que este proyecto se consolidará como el primer Megapuerto de Clase Mundial en el Pacífico mexicano, proyectando el inicio de sus operaciones para el año 2029 tras haber obtenido la concesión federal por 50 años.

Al respecto, Marina del Pilar Ávila Olmeda destacó que la obra representa un logro histórico tras años de planeación y gestiones, subrayando que su desarrollo integral detonará más de 10 mil 500 empleos directos y 30 mil indirectos, además de articularse con proyectos clave como la nueva Garita Otay II, infraestructura ferroviaria y la modernización de tramos carreteros estratégicos en el estado.

“Que esta primera piedra sea el inicio de una obra que trascienda gobiernos y generaciones, una obra que fortalezca a Baja California, que haga más competitivo a nuestro gran país y que permita a miles de familias construir un mejor futuro. Mi reconocimiento sincero a las comunidades y a los ejidatarios que se sumaron a este proyecto histórico. Hoy Baja California no solamente mira hacia el Pacífico. Hoy Baja California se abre al mundo. Y desde Punta Colonet, México abre una nueva puerta al mundo”, señaló la mandataria estatal Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Por su parte, la directora general de Puertos de la Secretaría de Marina, María Marisa Abarca Hernández, enfatizó el esfuerzo institucional coordinado para consolidar este recinto portuario sin restricciones operativas y con garantía de expansión, asegurando que se cuenta con el Programa Maestro de Desarrollo Portuario autorizado para estructurar un nodo logístico de vanguardia a nivel nacional.

Aunado a esto, la funcionaria federal ratificó el compromiso de la SEMAR para acompañar cada fase del proyecto, resaltando que la creación de esta ciudad portuaria permitirá compatibilizar la alta competitividad comercial con un modelo de desarrollo urbano sostenible, movilidad eficiente, empleo de calidad y el impulso al potencial turístico de la costa bajacaliforniana.

Asimismo, la directora general de Grupo ICA, Guadalupe Phillips Margain, resaltó que Punta Colonet responde a una posición geopolítica clave para conectar económicamente a Baja California con la zona sur y este de Estados Unidos, proyectando un ecosistema integral que abarca conectividad ferroviaria con Arizona y el desarrollo de infraestructura energética, agrícola e industrial.

De esta manera, la autoridad estatal y el Gobierno de México ratifican que el trabajo en equipo permite anticipar desafíos y construir proyectos de largo alcance, para impulsar el desarrollo en cada municipio y consolidar el Bienestar Compartido.

La mandataria añadió que Punta Colonet será más que un puerto, alrededor de él se plantea el desarrollo de una ciudad portuaria, logística e industrial que integre manufactura, minería, energía y agroindustria. Los estudios del proyecto estiman que su desarrollo podría contribuir a incrementar en más de 35 por ciento las exportaciones mexicanas por el Pacífico.

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FGR