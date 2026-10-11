Marina del Pilar atiende a familias en zonas afectadas por lluvias de tormenta tropical Rachel en Ensenada

Para atender de manera directa a las familias afectadas por las intensas lluvias asociadas a la tormenta tropical “Rachel”, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda realizó un recorrido por distintas zonas de Ensenada, uno de los municipios de Baja California más afectados.

Acompañada de autoridades de los tres órdenes de gobierno, la mandataria estatal visitó a la colonia El Paraíso, donde escuchó a las y los vecinos para conocer las afectaciones en sus viviendas y las principales necesidades de la comunidad, a fin de coordinar las acciones de atención y apoyo a las familias.

Gobernadora de Baja California atendió a vecinos de la colonia El Paraíso. ı Foto: Cortesía

Asimismo, acudió al refugio temporal habilitado en la delegación Maneadero, donde dialogó con las personas que se encuentran resguardadas e instruyó la presencia de personal de la Secretaría de Bienestar para atender sus necesidades y brindar los apoyos correspondientes.

“A las familias de Ensenada queremos decirles que no están solas. Estamos aquí para escucharlas, conocer de primera mano lo que están viviendo y trabajar de manera coordinada para atender sus necesidades. Lo más importante en este momento es proteger la vida y la seguridad de todas y todos” Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California



La gobernadora destacó la importancia del trabajo conjunto entre las instituciones federales, estatales y municipales para dar seguimiento a las afectaciones, apoyar a la población y mantener la atención en las comunidades que más lo necesitan.

Advirtió que las lluvias aún no concluyen, ya que se esperan nuevas precipitaciones durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, por lo que hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y atender las recomendaciones de Protección Civil.

En ese sentido, exhortó a las familias a permanecer en sus hogares cuando no sea necesario salir, reducir al mínimo la movilidad durante los periodos de lluvia intensa, evitar cruzar arroyos, cauces y vialidades inundadas, así como mantenerse alejadas de zonas de riesgo.

Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, recorrió Ensenada. ı Foto: Cortesía

Recordó que las personas que habitan viviendas vulnerables o se encuentran en zonas susceptibles a inundaciones pueden acudir a los refugios temporales habilitados, cuyas ubicaciones están disponibles en https://shorturl.at/v5gYC.

Marina de Pilar reiteró que los equipos de atención continuarán trabajando de manera coordinada para responder a las necesidades de la población, e invitó a reportar afectaciones al 073 y comunicarse al 9-1-1 ante cualquier emergencia.

En el recorrido participaron la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz; representantes de la Secretaría de Marina, Defensa y la Guardia Nacional, así como la Coordinación de Gabinete del Gobierno del Estado, la Coordinación Estatal de Protección Civil, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, Protección Civil Municipal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

cehr