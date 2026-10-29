Michoacán proyecta la visita de un millón de turistas para Noche de Muertos

Con una proyección de un millón de turistas nacionales y extranjeros, Michoacán se encamina hacia una de sus temporadas de mayor dinamismo cultural y económico del año.

La celebración de la tradicional Semana de Noche de Muertos, un escaparate de identidad reconocido a nivel mundial, movilizará a miles de viajeros hacia las diversas regiones del estado.

El gobernador michoacano Alfredo Ramírez Bedolla detalló que el flujo de visitantes se concentra en el periodo del 23 de octubre al 2 de noviembre, lapso en el que las siete regiones turísticas del territorio estatal despliegan un mosaico de rituales vivos que mantienen vigente la memoria de los fieles difuntos a través de velaciones, altares, ofrendas y una vasta oferta de gastronomía tradicional.

Noche de Muertos impulsaría el turismo en Michoacán ı Foto: Especial

La agenda de este año comprende más de 700 actividades culturales, artísticas y ceremoniales, diseñadas para descentralizar la afluencia y permitir que los paseantes conozcan las raíces comunitarias tanto en la emblemática zona lacustre como en el resto de los municipios participantes.

Ante el arribo masivo de viajeros, la infraestructura de hospedaje se prepara para alcanzar el 100 por ciento de ocupación hotelera, un fenómeno que históricamente satura los espacios en puntos estratégicos como Morelia y los municipios ubicados en la ribera del lago de Pátzcuaro.

Noche de Muertos impulsaría el turismo en Michoacán ı Foto: Especial

Para garantizar el orden y una convivencia armónica durante los rituales, Ramírez Bedolla reiteró el llamado a los visitantes a conducirse con absoluto respeto hacia las costumbres de las comunidades anfitrionas.

La cartelera completa de eventos se encuentra disponible para consulta en el portal oficial visitmichoacan.com.mx.

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MSL