Michoacán alista su primer Metrobús para Morelia; en enero llegan 74 unidades híbridas

La capital de Michoacán se encamina a dar el salto definitivo hacia la modernización de su transporte masivo. Desde la sede central del gigante automotriz Yutong en Zhengzhou, China, el gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que en enero de 2027 comenzará la llegada a Morelia de las primeras 74 unidades híbridas que darán vida al nuevo sistema Morebús.

Acompañado por el CEO de Yutong, Wang Wentao, y la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de la entidad, María Elena Huerta Moctezuma, el mandatario supervisó la salida de la primera unidad armada en la línea de ensamblaje, marcando el inicio formal de la renovación de la flota para la capital michoacana.

Para respaldar el arranque de la flota, el Gobierno de Michoacán destinó un anticipo inicial de 110 millones de pesos. Adicionalmente, el proyecto contempla la adquisición de otras 80 unidades a diésel de baja emisión destinadas a la red alimentadora del sistema de transporte.

¡Así serán las unidades que transformarán la movilidad en Morelia! Durante nuestra gira por China, constatamos la fabricación del primero de los 74 autobuses híbridos del Morebús, que llegarán a nuestra capital en enero. #MichoacánEsMejor pic.twitter.com/EpBykUY69u — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) October 15, 2026

El esquema financiero destaca a nivel nacional por su viabilidad: cuenta con el respaldo de Nacional Financiera (Nafin), institución que otorgó el financiamiento para ir pagando los camiones gradualmente con las ganancias del propio pasaje del Morebús.

Uno de los avances más relevantes del Morebús radica en la reestructuración del gremio transportista. Doscientos sesenta concesionarios del transporte público tradicional conformaron una empresa formal para operar el nuevo sistema en sociedad con el estado.

Bajo este modelo mixto de operación, los transportistas serán propietarios legítimos de los autobuses e integrarán la fuerza operativa, mientras que el Gobierno del Estado mantendrá la propiedad de las estaciones, terminales e infraestructura de carril exclusivo.

¡El transporte público moderno y digno que Morelia merece ya es una realidad!



Durante nuestra gira de trabajo por China, concretamos con Yutong la entrega de las 74 unidades híbridas que darán vida al Morebús. Estas unidades de última tecnología llegarán a la capital en enero… pic.twitter.com/Sofyeuqjkg — Alfredo Ramírez Bedolla (@ARBedolla) October 15, 2026

La elección de la firma Yutong responde a estándares probados en movilidad masiva. Es la misma marca que abastece desde hace cinco años al Metrobús de la Ciudad de México y que lidera el mercado global de autobuses eléctricos e híbridos en China y Europa.

Con este avance, el Morebús no solo promete aliviar el tráfico vehicular en Morelia, sino consolidar a Michoacán como un referente nacional en la transición hacia ciudades inteligentes, sustentables e incluyentes.

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JVR