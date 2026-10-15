¿Qué estados no tendrán clases el viernes 16 de octubre? Esto dice la SEP

Durante los últimos días se han registrado diversas suspensiones de clases en algunas entidades del país debido a los fenómenos climáticos que se han registrado, incluyendo el huracán Simón y la tormenta tropical Rachel.

El huracán Simón continúa desplazándose en las costas mexicanas, por lo que su monitoreo se encuentra activo, mientras que las labores en zonas afectadas por la tormenta tropical Rachel continúan siendo atendidas.

Recientemente también se registró la formación del huracán Trudy, por lo que en algunas entidades comenzaron a tomarse medidas preventivas para evitar riesgos para la población en general.

Por tanto, la Secretaría de Educación de Guerrero informó que se cancelarán clases y actividades administrativas el viernes 16 de octubre en todos los niveles educativos de toda la entidad.

En Acapulco instalamos el Puesto de Comando para la atención de los efectos del huracán #Trudy, donde seguimos reforzando las acciones preventivas y operativas en coordinación con las Fuerzas Armadas, Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional y… pic.twitter.com/iqlRqyFOnb — Evelyn Salgado Pineda (@EvelynSalgadoP) October 15, 2026

En seguimiento al acuerdo del Consejo Estatal de Protección Civil de Guerrero por los efectos del Huracán Trudy, se recomendó a la comunidad escolar extremar precauciones para salvaguardar la integridad de las personas.

Asimismo, se recomienda a las personas atender las indicaciones, y mantenerse informados por medio de canales oficiales, mientras que a los directores y responsables de planteles se les pidió “brindar las facilidades necesarias en caso de que sus escuelas sean requeridas como refugios temporales”.

⚠️ Suspensión de actividades escolares y administrativas en todo el estado ⚠️



Descarga el comunicado aquí 👇https://t.co/j9VaqoCCGu pic.twitter.com/92pFt1cWij — Secretaría de Educación Guerrero (@EducGuerrero) October 15, 2026

Huracán Trudy

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Trudy continúa en la categoría 1 de la escala de Saffir Simpson pero continúa intensificándose, por lo que podría alcanzar la categoría 2 en las próximas horas.

El centro del huracán Trudy se localiza a 405 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 650 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima; presenta vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora, con rachas de 185 kilómetros por hora.

El desplazamiento hacia el nor-noreste es de 9 kilómetros por hora, y su circulación actual refuerza la probabilidad de que se registren lluvias muy fuertes a intensas en el sur y sureste del país.

Actualmente se estableció una zona de vigilancia por efector de viento del huracán desde Punta San Telmo, Michoacán hacia Playa Pérula, Jalisco; además de una zona de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Zihuatanejo, Guerrero.

Además también “se mantiene el monitoreo de las presas ubicadas en regiones con pronóstico de lluvias abundantes, particularmente en las zonas de influencia del huracán Trudy, en el océano Pacífico, y del frente frío número 2″.

#Trudy se mantiene como #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, pero sigue intensificándose y podría alcanzar la siguiente categoría, en las próximas horas ⬇️ pic.twitter.com/ovyVJhBCns — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 15, 2026

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