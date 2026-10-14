Huracán Simón y tormenta Trudy provocarán lluvias intensas; alertan por inundaciones y deslaves

El huracán Simón y la tormenta tropical Trudy amenazan las costas del Pacífico mexicano con lluvias muy fuertes y oleaje elevado durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) alertó sobre el riesgo de inundaciones y deslaves, además de solicitar a la población que permanezca atenta a la trayectoria de ambos fenómenos.

Simón, al occidente de Jalisco, incrementará el potencial de precipitaciones en esa región del país, con acumulados muy fuertes en Michoacán y de menor intensidad en Nayarit, Colima y el Estado de México. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) también pronosticó olas de uno a dos metros de altura en los litorales de las tres primeras entidades del Pacífico.

Por su parte, la tormenta tropical Trudy permanece al sur de Oaxaca y Guerrero, donde reforzará la probabilidad de lluvias muy fuertes. En Chiapas se esperan precipitaciones intensas, mientras Veracruz, Tabasco y Quintana Roo enfrentarán condiciones fuertes, además de chubascos en Campeche y Yucatán.

🗞️ #ComunicadoCNPC:



CNPC llama a la población a mantenerse atenta a la trayectoria de los sistemas ciclónicos “Simon” y “Trudy”



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El norte del país también registrará condiciones meteorológicas adversas. Chihuahua y Coahuila enfrentarán lluvias intensas, con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora y posibilidad de torbellinos en el noreste y este del primer estado, así como en el norte y noroeste del segundo.

Durango y Zacatecas tendrán precipitaciones muy fuertes, mientras Sinaloa registrará acumulados de menor intensidad y Nuevo León, chubascos. Las ráfagas alcanzarán entre 40 y 60 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora y otras regiones del norte.

En el centro del territorio nacional, el pronóstico contempla intervalos de chubascos para Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos y la Ciudad de México, además de Tamaulipas.

Ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, Protección Civil exhortó a la población a evitar el cruce de ríos, arroyos y caminos anegados. También pidió a quienes habitan en laderas o terrenos con pendientes pronunciadas prestar atención a la aparición de grietas, hundimientos, árboles inclinados o ruidos que puedan advertir movimientos del suelo.

La dependencia recomendó evacuar hacia lugares seguros ante cualquiera de estas señales, además de identificar con anticipación los refugios temporales y las rutas de salida. En las zonas costeras, solicitó respetar las restricciones a la navegación y las actividades recreativas por el incremento del oleaje.

Durante las rachas de viento, las autoridades aconsejaron alejarse de árboles, anuncios espectaculares y cables eléctricos, así como extremar precauciones al conducir ante una posible reducción de visibilidad. La CNPC insistió en consultar los avisos oficiales y atender las instrucciones de las autoridades locales.

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MSL