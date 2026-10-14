Huracán Simón: ¿Cuándo tocará tierra en Baja California Sur?

El huracán Simón mantiene encendidas las alertas en el territorio nacional, pues pese a que se encuentra en categoría 1 en la escala de Saffir Simpson, este continúa produciendo estragos en algunas entidades.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, al corte de las 12:00 horas, el centro del huracán Simón se encuentra a 280 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 400 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

La Coordinación de Protección Civil emitió algunas recomendaciones este miércoles para las personas que se encuentren en zonas cercanas al centro del huracán:

Evitar acercarse a playas y zonas de oleaje elevado

Informarse solo en fuentes oficiales

Atender las indicaciones de las autoridades de Protección Civil

De acuerdo con @conagua_clima, a las 12:00 h, el huracán #Simon se mantiene en categoría 1, a 280 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 400 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



👉 Presenta vientos sostenidos de 150 km/h, rachas de 185 km/h y… pic.twitter.com/rQe9RqKntR — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 14, 2026

¿Cuándo tocará tierra el huracán Simón?

Hasta el momento el huracán Simón no ha presetado cambios en su desplazamiento, y se encuentra desplazandose hacia el suroeste a 4 kilómetros por hora, con vientos máximos sostenidos de 15 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico de la trayectoria del huracán Simón presentada por el SMN, se espera que continúe avanzando como huracán catecoría 1 hasta el 16 de octubre alrededor de las 18:00 horas.

Asimismo, se precisa que llegará a las costas de Baja California Sur durante las primeras horas del sábado como una Tormenta Tropical, continuando su paso por el estado durante un día hasta convertirse en post tropical el 19 de octubre a las 06:00 horas.

El #Huracan #Simon continúa sin cambios en su desplazamiento. La información detallada, en el gráfico pic.twitter.com/aXoRU4JNTh — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 14, 2026

Por tanto, el pronóstico de la trayectoria del huracán Simón es el siguiente:

15 de octubre: Huracán categoría 1, latitud N. 19.2, Longitud O. 108.3 con vientos de 150/185 kilómetros por hora

16 de octubre: Huracán categoría 1, latitud N. 21.2, Longitud O. 109.7 con vientos de 120/150 kilómetros por hora

17 de octubre: Tormenta tropical, latitud N. 22.6, Longitud O. 110.6 con vientos de 95/110 kilómetros por hora

18 de octubre: Tormenta tropical, latitud N. 24.5, Longitud O. 112.2 con vientos de 65/85 kilómetros por hora

19 de octubre: Post tropical / Remanentes , latitud N. 26.9, Longitud O. 113.6 con vientos de 45/65 kilómetros por hora

Pronóstico del huracán Simón ı Foto: SMN

Se espera que el huracán Simón permanezca semiestacionario sobre la región del océano Pacífico en la que se encuentra actualmente por al menos dos días, por lo que su circulación provocará chubascos y lluvias fuertes al occidente del país.

Se recomienda a la población de Jalisco y Baja California Sur extremar precauciones por las lluvias, vientos y oleaje provocados por el huracán Simón, así como atender las recomendaciones de las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.

Trayectoria del huracán Simón ı Foto: SMN

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