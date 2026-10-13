Huracán Simon se intensifica a categoría 2 frente a costas del Pacífico mexicano

El huracán Simon volvió a intensificarse a categoría 2 en la escala Saffir-Simpson frente a las costas del occidente de México, de acuerdo con el reporte difundido la noche de este martes 13 de octubre.

El fenómeno meteorológico mantiene condiciones de riesgo por lluvias, fuertes vientos y oleaje elevado en el litoral del Pacífico.

El ciclón se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste, mientras sus bandas nubosas continúan afectando distintas zonas del occidente del país. Su cercanía a la costa mantiene la atención sobre las condiciones meteorológicas y los posibles efectos de las precipitaciones en comunidades costeras.

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⚠️ Esta noche, #Simon se intensificó a #Huracán de categoría 2 en la escala #SaffirSimpson frente a las costas del occidente mexicano.



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¿Dónde se localiza el huracán Simón?

De acuerdo con los datos difundidos en el reporte meteorológico, Simón se ubicó aproximadamente a 135 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 315 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa. El sistema registró vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, con rachas de hasta 195 kilómetros por hora, y un desplazamiento de seis kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste.

¿Qué estados tendrán lluvias por el huracán Simon?

Jalisco, Nayarit y Sinaloa se encuentran entre las entidades con pronóstico de lluvias muy fuertes relacionadas con las bandas nubosas del fenómeno. Estas precipitaciones pueden presentarse en periodos de corta duración y generar complicaciones en zonas vulnerables.

Además de las lluvias, las autoridades meteorológicas advierten sobre riesgos asociados al incremento en los niveles de ríos y arroyos, posibles inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas susceptibles.

Las condiciones del mar también requieren precaución, especialmente para las personas que realizan actividades marítimas o permanecen en playas del Pacífico mexicano.

Ante este escenario, se recomienda consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y seguir las indicaciones de Protección Civil. La trayectoria y la intensidad de Simón pueden cambiar, por lo que es importante mantenerse informado mediante los canales oficiales.

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MSL