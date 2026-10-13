Segob expresa solidaridad con León XIV ante cirugía por nódulo pulmonar

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, expresó su solidaridad con el papa León XIV y le deseó una pronta recuperación, luego de que el pontífice ingresó este martes al hospital Gemelli de Roma para someterse a una cirugía por un nódulo pulmonar.

A través de una publicación en redes sociales, la funcionaria manifestó el respaldo del gobierno mexicano al líder de la Iglesia católica y destacó su vocación humanista.

“Desde #México mandamos un saludo afectuoso al Papa León XIV y le deseamos una pronta recuperación. Apreciamos su vocación humanista, que le ha venido a dar esperanza al mundo y nos solidarizamos con el pueblo católico”, escribió Rodríguez, quien acompañó el mensaje con las banderas de México y el Vaticano.

La publicación fue dirigida también a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a las cuentas oficiales de Vatican News, del pontífice y de representantes de la Iglesia católica en México.

Desde #México mandamos un saludo afectuoso al Papa León XIV y le deseamos una pronta recuperación. Apreciamos su vocación humanista, que le ha venido a dar esperanza al mundo y nos solidarizamos con el pueblo católico. 🇲🇽🇻🇦🙏🏽 @Claudiashein @VaticanNews @Pontifex_es… pic.twitter.com/3O6LwDzx7E — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) October 14, 2026

El mensaje se difundió en medio de la atención internacional por el estado de salud de León XIV, quien anunció el domingo que sería intervenido quirúrgicamente para extirparle un nódulo localizado en el pulmón, detectado durante revisiones médicas.

De acuerdo con información de la Santa Sede, el pontífice explicó que el nódulo fue identificado en una fase muy temprana y que estaba bien localizado. Por recomendación de sus médicos, decidió someterse a la operación, programada para este martes en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma.

La intervención también generó expresiones de solidaridad de representantes de la Iglesia católica y autoridades de distintos países, mientras se espera información oficial sobre la evolución del pontífice.

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MSL