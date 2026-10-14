Denuncias calientan escenario preelectoral

Y se acaba de conocer que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, obtuvo un fallo favorable en el litigio que por la vía civil —porque también hay uno electoral y otro penal—, tiene abierto contra quien fuera su rival en las elecciones pasadas, el exalcalde de Campeche capital, Eliseo Fernández. El resolutivo, que ya fue impugnado, establecía que el emecista tendría que pagar a la mandataria morenista un millón de pesos por daño moral, a causa de expresiones que hizo contra Layda y que ésta calificó en sus denuncias como denigrantes y misóginas. Es sabido que Fernández Montufar es uno de los perfiles que suenan para correr de nuevo por la gubernatura de la entidad el año entrante. Pero también que la serie de denuncias que siguen en juzgados podrían tener algún tipo de afectación en sus aspiraciones. Por lo pronto, en Movimiento Ciudadano han acusado que las decisiones legales que se acaban de conocer son parte de una estrategia de persecución de Layda, que prevén continúen hasta el inicio formal de las campañas el año entrante. Pendientes.