¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que padece el papa León XIV?

Este martes se informó que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, por lo que el tejido retirado fue sometido a una examinación que confirmó un padecimiento de adenocarcinoma de pulón.

El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli, y este procedimiento duró unos 90 minutos, mientras que la estancia del pontífice dentro del quirófano fue de tres horas aproximadamente.

Por medio de un comunicado, el Vaticano informó que, tal como se sospechaba tras las pruebas realizadas previamente, el Dr. Luigi Carbone y el Profesor Stefano Margaritora confirmaron que el papa León XIV padece adenocarcinoma de pulmón.

El papa León XIV no ha presentado complicaciones después del procedimiento que resultó exitoso, por lo que este incluso “regresó a su habitación en el décimo piso del hospital”.

O #PapaLeãoXIV deixou o Vaticano por volta das 13h locais rumo ao Hospital Gemelli



À tarde, será submetido a uma #cirurgia para a retirada de um nódulo no pulmão. Mais informações serão fornecidas na tarde de hoje, 13 de outubro pic.twitter.com/F83i70ElTG — Vatican News (@vaticannews_pt) October 13, 2026

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?

El adenocarcinoma es el término que refiere a un cáncer que se forma en las células glandulares o secretoras que se encuentran en los revestimientos de algunos órganos, y estas tienen la finalidad de producir y secretar fluidos como moco o jugos digestivos.

Por tanto, en cuanto al adenocarcinoma de pulmón, hace referencia a la formación de cáncer en las células que recubren la superficie externa de los pulmones y que producen moco.

Una de las causas que puede contribuir al cáncer de pulmón es el tabaquismo, pero también puede derivarse de la exposisción a lo siguiente:

Humo de una persona fumadora

Radón

Gases de escape de diésel

Compuestos de cromo

Berilio

Níquel

Hollín

Alquitrán

Amianto

Arsénico en agua potable

Tener VIH

Tomar suplementos de betacaroteno y ser persona fumadora

El Papa León XIV anuncia que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar.



«Queridos amigos: recientemente, durante una revisión, los médicos me han detectado un nódulo localizado en el pulmón. Se ha detectado todavía en una fase muy temprana y está bien… pic.twitter.com/HFeEYFxgDe — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 11, 2026

De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, los síntomas que se pueden presentar cuando se tiene adenocarcinoma de pulmón son los siguientes:

Tos que no desaparece o que empeora

Tos con sangre o esputo (saliva o flema) de un color óxido

Dolor en el pecho que a menudo empeora con la respiración profunda, la tos o la risa

Ronquera

Pérdida del apetito

Pérdida de peso inexplicable

Dificultad para respirar o falta de aliento

Cansancio o debilidad

Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen volviendo

Comienzo de sibilancias

Oremos por nuestro amado Santo Padre, el Papa León XIV, que está a punto de someterse a una intervención quirúrgica.



Pidamos al Señor que la operación sea un éxito, que Dios Todopoderoso lo acompañe en todo momento, ilumine y guíe las manos de los cirujanos y le conceda una… pic.twitter.com/d7FYS1Fim1 — News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano) October 13, 2026

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