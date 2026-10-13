¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar, el tipo de cáncer que padece el papa León XIV?

Este martes se informó que el papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, por lo que el tejido retirado fue sometido a una examinación que confirmó un padecimiento de adenocarcinoma de pulón.
El papa León XIV fue sometido a una cirugía torácica en el Hospital Gemelli, y este procedimiento duró unos 90 minutos, mientras que la estancia del pontífice dentro del quirófano fue de tres horas aproximadamente.
Por medio de un comunicado, el Vaticano informó que, tal como se sospechaba tras las pruebas realizadas previamente, el Dr. Luigi Carbone y el Profesor Stefano Margaritora confirmaron que el papa León XIV padece adenocarcinoma de pulmón.
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El papa León XIV no ha presentado complicaciones después del procedimiento que resultó exitoso, por lo que este incluso “regresó a su habitación en el décimo piso del hospital”.
¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar?
El adenocarcinoma es el término que refiere a un cáncer que se forma en las células glandulares o secretoras que se encuentran en los revestimientos de algunos órganos, y estas tienen la finalidad de producir y secretar fluidos como moco o jugos digestivos.
Por tanto, en cuanto al adenocarcinoma de pulmón, hace referencia a la formación de cáncer en las células que recubren la superficie externa de los pulmones y que producen moco.
Una de las causas que puede contribuir al cáncer de pulmón es el tabaquismo, pero también puede derivarse de la exposisción a lo siguiente:
- Humo de una persona fumadora
- Radón
- Gases de escape de diésel
- Compuestos de cromo
- Berilio
- Níquel
- Hollín
- Alquitrán
- Amianto
- Arsénico en agua potable
- Tener VIH
- Tomar suplementos de betacaroteno y ser persona fumadora
De acuerdo con la Sociedad Americana contra el Cáncer, los síntomas que se pueden presentar cuando se tiene adenocarcinoma de pulmón son los siguientes:
- Tos que no desaparece o que empeora
- Tos con sangre o esputo (saliva o flema) de un color óxido
- Dolor en el pecho que a menudo empeora con la respiración profunda, la tos o la risa
- Ronquera
- Pérdida del apetito
- Pérdida de peso inexplicable
- Dificultad para respirar o falta de aliento
- Cansancio o debilidad
- Infecciones como bronquitis y neumonía que no desaparecen o que siguen volviendo
- Comienzo de sibilancias
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