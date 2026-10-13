Papa León XIV padece cáncer de pulmón, informa Vaticano tras cirugía por nódulo

Papa León XIV durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, en fotografía de archivo.

El Papa León XIV padece cáncer de pulmón, confirmó el Vaticano este martes tras el diagnóstico emitido después de su cirugía por un nódulo detectado en fase temprana.

A través de un comunicado emitido tras la cirugía a la que se sometió el sumo pontífice este martes en el Policlínico Gemelli, la Santa Sede aseguró que la operación “confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar como se sospechaba a partir de las pruebas realizadas previamente”.

Posteriormente, a través del medio oficial Vatican News, se informó que en los próximos días se llevarán a cabo exámenes postoperatorios en el tejido removido.

Asimismo, se informó que el miércoles por la mañana se brindará más información sobre el estado de salud de León XIV y sobre los estudios que se le hagan al sumo pontífice.

En tanto, sobre la cirugía de este martes, Vatican News destacó que fue exitosa y sin complicaciones.

Detalló que fue un procedimiento de alrededor de 90 minutos después de lo cual el representante de la Santa Sede despertó normalmente y, después de una breve observación de 10 minutos, regresó a su habitación en el hospital, en el décimo piso.

“Tras la operación, al Papa León le sirvieron la cena en su habitación y pasó la noche en compañía de sus secretarios y otros miembros del personal del Vaticano”, concluyó el reporte de Vatican News.

Nódulo fue detectado en fase temprana

El domingo, durante el rezo del Ángelus en el Vaticano, el Papa León XIV informó que se le había detectado un nódulo en fase temprana en uno de sus pulmones.

Destacó que el nódulo “fue detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, lo que facilitaría la cirugía.

“Los doctores creen que lo mejor es intervenir, así que, siguiendo su consejo, he decidido someterme a cirugía para removerlo. [...] Agradezco su cercanía espiritual y confianza”, expresó en ese momento el sumo pontífice.

¿Qué es el adenocarcinoma pulmonar que padece el Papa León XIV?

El adenocarcinoma pulmonar es considerado el subtipo más común de cáncer pulmonar.

Se origina por mutaciones genéticas en las células de los pulmones y las posibles causas, al igual que todos los tipos de cáncer, son factores ambientales, mutaciones genéticas adquiridas o hereditarias o tabaquismo, aunque este tipo de cáncer es el más común entre quienes nunca han fumado.

Es una enfermedad potencialmente mortal. Sin embargo, si se detecta a tiempo y se opera, las tasas de supervivencia a cinco años pueden oscilar entre el 50 y el 70 por ciento.





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