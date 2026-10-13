Cirugía del Papa León XIV para extirpar nódulo pulmonar fue un éxito: Vaticano

El Papa León XIV fue sometido a una cirugía para extirparle un nódulo pulmonar, y el Vaticano informó que la operación concluyó “con éxito, dentro del tiempo previsto y según lo planeado” este martes 13 de octubre.

El Papa León XIV, de 71 años, regresó a su habitación después de la intervención quirúrgica en el Hospital Gemelli de Roma, según un comunicado del portavoz del Vaticano.

Horas antes, el Papa León XIV había ingresado por la entrada principal y saludó a decenas de personas que se habían congregado para recibirlo. El Vaticano informó que la cirugía estaría a cargo de un equipo encabezado por el jefe de cirugía torácica del hospital, el doctor Stefano Margaritora.

La operación comenzó mientras el personal médico rezaba el rosario en la capilla del hospital durante la tarde del martes 13 de octubre.

“Unámonos en oración y pidamos al Señor que sostenga a nuestro obispo, el papa León, y consuele a todos los que se encuentran hospitalizados aquí”, expresó el vicario de Roma, el cardenal Baldassare Reina, al inicio de la oración.

El Papa León XIV estadounidense ha mostrado un nivel de transparencia poco habitual respecto al primer problema de salud importante divulgado públicamente durante sus 17 meses de pontificado.

El Papa León XIV reveló el hallazgo de un pequeño nódulo localizado durante la oración dominical del mediodía y anunció que se sometería a una intervención para extirparlo.

Los oncólogos señalan que, incluso si el nódulo resulta ser canceroso, el pronóstico de León XIV es “excelente”, debido a que habrá sido extirpado en una etapa temprana.

Pope Leo XIV’s surgery to remove a “small, localized nodule” from his lung was successful and he has returned to his room in the Gemelli Hospital, according to the Holy See Press Office. pic.twitter.com/fWQ89xj6Xa — Vatican News (@VaticanNews) October 13, 2026

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FGR