Las tormentas que afectan distintas regiones de Estados Unidos provocaron cancelaciones y retrasos en más de 2 mil vuelos, además de cortes de electricidad que dejaron sin servicio a cerca de 840 mil usuarios durante este jueves 26 de noviembre, cuando millones de personas se desplazan por las celebraciones del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving).

Las condiciones meteorológicas adversas incluyen fuertes vientos, lluvias torrenciales, inundaciones y nevadas, principalmente en la costa este del país. Las afectaciones también alcanzaron a los aeropuertos y obligaron a modificar actividades tradicionales de la jornada.

De acuerdo con los reportes sobre el impacto de las tormentas, se contabilizaron alrededor de 420 vuelos cancelados y mil 960 retrasados, mientras que cientos de miles de clientes del servicio eléctrico permanecían sin suministro.

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🔌 En pleno Día de Acción de Gracias, alrededor de 1.500 vuelos se vieron retrasados o cancelados, además de más de 600.000 viviendas que se quedaron sin energía eléctrica debido a las fuertes… pic.twitter.com/wDuMVmQGBR — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 26, 2026

Aeropuertos registran cancelaciones y retrasos por las tormentas

Entre los aeropuertos con mayores afectaciones se encuentra el de Baltimore, que registró 47 cancelaciones. También se reportaron problemas en las terminales John F. Kennedy (JFK) y LaGuardia, en Nueva York.

En este último aeropuerto se emitió una orden de parada en tierra, medida que suspendió temporalmente las operaciones aéreas hasta al menos las 19:30 horas, tiempo del este de Estados Unidos.

Las interrupciones ocurren durante uno de los periodos de mayor movilidad del año en el país, debido a los viajes familiares y desplazamientos relacionados con el Día de Acción de Gracias.

Cortes de electricidad afectan a cientos de miles de usuarios

Las tormentas también ocasionaron interrupciones en el suministro eléctrico. Los reportes consultados contabilizaron cerca de 840 mil usuarios sin servicio en distintas regiones del país.

Entre los estados con afectaciones se encuentran Virginia, Misuri, Maryland, Pensilvania, Carolina del Norte, Nueva Jersey y Nueva York.

Las condiciones meteorológicas incluyen ráfagas de viento que alcanzaron hasta 112 kilómetros por hora en algunas zonas de la costa este, además de precipitaciones intensas y riesgo de inundaciones.

Ante el impacto del fenómeno, autoridades de Nueva York y Nueva Jersey declararon estados de emergencia para atender las condiciones adversas.

Pospone desfile de Macy’s por fuertes vientos

Las condiciones meteorológicas también modificaron las actividades programadas por el Día de Acción de Gracias en Nueva York.

El tradicional desfile de Macy’s, que celebraría su edición número 100, fue pospuesto hasta el sábado debido a los fuertes vientos que afectan la ciudad.

La medida se sumó a las complicaciones que enfrentan habitantes y visitantes durante la jornada festiva, marcada por las interrupciones en el transporte y los cortes de electricidad.

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MSL