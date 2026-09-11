Superan el cáncer más de 500 niñas y niños en Michoacán

Morelia. — En Michoacán más de 500 niñas y niños se han recuperado de algún tipo de cáncer, esto como resultado de los tratamientos puntuales, la adquisición de equipos nuevos para tratar la enfermedad y el apoyo que se brinda de manera mensual de 4 mil pesos para que los pacientes acudan a recibir atención.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla destacó que la administración estatal invirtió 165 millones de pesos en un acelerador lineal y un PET-Scan para atender de manera integral a las niñas y niños de la entidad, con lo cual ya no se tiene lista de espera en radioterapia.

“Nos da mucho ánimo porque ha aumentado la esperanza de vida en los niños con cáncer en Michoacán”, resaltó el mandatario, al reconocer el trabajo de médicos, médicas, enfermeras, enfermeros y del personal del Hospital Infantil y del Instituto Oncológico del Estado por el avance en la lucha contra el cáncer infantil.

Indicó que para que un niño recupere su salud se requiere dar seguimiento puntual a los tratamientos, ya que el abandono suele ser la principal causa de recaídas.

Resaltó que Michoacán suma 836 familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer apoyadas desde el año 2022 en que entró en operación este programa.

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FGR