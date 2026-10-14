Un lobo contra la información

Donde, nos hacen ver, conviene poner lupa y no quitarla es en el predictamen que impulsa el diputado morenista Víctor Hugo Lobo, quien anda muy creativo con su propuesta para renovar las reglas de impugnación electoral. Entre sus planteamientos está presumir “cobertura informativa indebida” cuando los espacios noticiosos “constituyan publicidad reiterada y sistemática para influir en el voto”, con posibles consecuencias sobre la validez de una elección. ¡Caray! El detalle que merece atención, nos comentan, es cómo se trazará esa frontera. Al tratarse de la libertad de expresión y del derecho a la información, el legislador tendrá que explicar con extrema precisión cómo y quién distinguirá el ejercicio periodístico de la propaganda encubierta. Porque, habrá que recordarle, una cobertura rigurosa no necesariamente resulta cómoda para un candidato y seguir un escándalo también implica publicar reiteradamente sobre él. Dice Lobo también que el proyecto protege opiniones, entrevistas y análisis, pero tampoco ha despejado cómo operará esa salvaguarda. No vaya a ser que, a la hora de revisar una elección, alguien quiera sustituir el recuento de votos por el de notas incómodas. En fin.