Huracán ‘Simón’ se degrada a Categoría 1; sigue avance frente a costas de Nayarit y Jalisco

El huracán “Simón” se degradó este martes a Categoría 1, mientras sigue su avance frente a las costas de Jalisco y Nayarit, por lo que seguirá el riesgo de chubascos y lluvias fuertes en algunos estados del occidente del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A través de un aviso emitido con corte a las 09:00 horas, el SMN destacó que “Simón”, ahora degradado a huracán Categoría 1, se localizaba a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa.

Además, provoca vientos máximos sostenidos de 150 kilómetros por hora y rachas de viento de 185 kilómetros por hora.

#Simon permanece frente a las costas de #Nayarit y #Sinaloa como #Huracán categoría 1. Los efectos que genera se describen en el gráfico pic.twitter.com/XrFFJJlJyF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

Avanza hacia el oeste a cuatro kilómetros por hora.

De acuerdo con la trayectoria estimada de “Simón”, el sistema meteorológico seguirá avanzando junto a las costas del Pacífico mexicano y se mantendrá en Huracán Categoría 1 hasta finales de esta semana, después de lo cual se prevé su degradación a tormenta tropical.

“Simón” provocará chubascos y lluvias fuertes en estos estados

Por el avance de “Simón”, el SMN advirtió que hay probabilidad de lluvias puntuales fuertes en:

Nayarit (este y sur)

Así como chubascos en:

Sinaloa (centro y sur)

Además, se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora en:

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Además, se prevé oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de:

Sinaloa (centro y sur)

Nayarit

Por lo anterior, el SMN informó que se mantiene zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde Escuinapa, Sinaloa, hasta Bahía Tempehuaya, Sinaloa.

También, hay zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Cabo Corrientes, Jalisco, hasta Escuinapa, Sinaloa.

Trayectoria estimada del huracán "Simón". ı Foto: SMN

En el mismo sentido, el SMN pidió a la población en estados en riesgo extremar precauciones:

“Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad”, pidió el Servicio.

Semar mantiene acciones de prevención y auxilio

En una comunicación aparte, la Secretaría de Marina (Semar) informó que mantiene acciones de prevención, coordinación y auxilio en Sinaloa y Nayarit ante el riesgo que aún representa el avance de “Simón”.

Destacó que estas acciones se llevan a cabo en coordinación con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), que instaló el Centro de Comando Unificado para dar seguimiento a las acciones de atención a la emergencia.

#MarinaInforma



Ante la degradación del huracán #Simón a categoría 1, mantenemos acciones de prevención, coordinación y auxilio en Sinaloa y Nayarit.



En #Mazatlán, Sinaloa, la @CNPC_MX instaló el Centro de Comando Unificado para dar seguimiento a las acciones de atención a la… pic.twitter.com/ZQOjI8ZSiR — SEMAR México (@SEMAR_mx) October 13, 2026

“Asimismo, continúa el cierre a la navegación para embarcaciones mayores y menores en diversos puertos del Pacífico mexicano, como medida preventiva ante las condiciones meteorológicas”, destacó Semar.

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