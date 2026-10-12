Huracán Simón continúa poniendo en riesgo a Sinaloa y a las Islas Marías

El huracán Simón perdió fuerza frente a las costas de Jalisco, pero mantiene bajo amenaza a las Islas Marías y al litoral de Sinaloa, donde las lluvias podrían alcanzar acumulados de hasta 380 milímetros antes del jueves, con riesgo de inundaciones y deslaves, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

En su reporte de la noche del lunes, el organismo redujo la intensidad del fenómeno a 155 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste a una velocidad de apenas seis kilómetros por hora. Su centro se localizaba a 135 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 315 kilómetros al sur de Mazatlán, Sinaloa.

La trayectoria prevista para los próximos días mantiene al ciclón sobre el Pacífico mexicano, aunque los especialistas advierten que podría cambiar de dirección y aproximarse a tierra hacia finales de esta semana. Las diferencias entre los modelos meteorológicos impiden establecer con precisión el punto de posible impacto.

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Ante este escenario, el Gobierno de México sustituyó la vigilancia de huracán por una de tormenta tropical en el tramo comprendido entre Cabo Corrientes y Escuinapa. En contraste, mantuvo la alerta por posibles condiciones de categoría uno desde el norte de ese municipio sinaloense hasta Bahía Tempehuaya.

Las Islas Marías permanecen bajo aviso de huracán ante la probabilidad de que reciban vientos de esa intensidad a partir del martes. El pronóstico también contempla una marejada ciclónica peligrosa, acompañada de oleaje destructivo en sus inmediaciones.

Para la franja costera del occidente y noroeste del país, el CNH estima precipitaciones acumuladas de entre 125 y 255 milímetros, con máximos aislados cercanos a 380 milímetros en Sinaloa hasta el jueves. Estas cantidades podrían provocar crecidas repentinas, inundaciones y deslizamientos de tierra, principalmente en zonas montañosas.

El debilitamiento de Simón podría continuar durante las próximas 24 horas, aunque las condiciones oceánicas y atmosféricas permitirían una recuperación gradual de su intensidad a partir del miércoles. Los especialistas no prevén un fortalecimiento rápido, pero mantienen la posibilidad de que conserve características de huracán durante buena parte de la semana.

Respecto a su movimiento, el organismo explicó que dos sistemas de alta presión dificultan la definición de una ruta. Algunos modelos anticipan que el ciclón podría permanecer casi estacionario durante dos días, mientras otros contemplan un giro hacia el noreste, con dirección a las costas mexicanas.

Hurricane #Simon Advisory 23A (11 PM MST, Mon Oct 12): Simon Moving Slowly Northwestward. Flooding Rains to Continue Along the Coast of West-Central Mexico. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) October 13, 2026

Dicha incertidumbre también afecta las estimaciones sobre su fuerza. El pronóstico oficial contempla que Simón alcance nuevamente vientos de 155 kilómetros por hora hacia el jueves y mantenga esa intensidad durante su aproximación al litoral, antes de experimentar un debilitamiento considerable sobre tierra hacia el sábado.

Mientras tanto, las marejadas asociadas al fenómeno continuarán sobre las costas del suroeste y centro-occidente de México, donde podrían generar corrientes marinas peligrosas y condiciones de oleaje que representan una amenaza para la población.

El NHC advirtió que “la confianza en el pronóstico de la trayectoria permanece baja”, por lo que las autoridades podrían modificar las zonas bajo vigilancia conforme evolucione el desplazamiento del ciclón.

Esta noche #Simon se localiza a 135 km al oeste de Cabo Corrientes, #Jalisco, y a 315 km al sur de #Mazatlán, #Sinaloa. El sistema ocasiona #Lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente del territorio mexicano ⬇️ pic.twitter.com/lG6CWBTelI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 13, 2026

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